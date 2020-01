Espanyol og FC Barcelona skulle lørdag aften i ilden for første gang efter den spanske vinterpause, og hos førstnævnte havde man siden sidst foretaget en markant ændring.

Pablo Machín var blevet erstattet af Abelardo, og den tidligere Alavés-chef fik sin debut for Espanyol mod lokalrivalerne, der lagde vejen forbi Estadi Cornellà-El Prat i dagens sene La Liga-opgør.

Og Abelardo kunne se sine tropper få en forrygende start.

Efter 23. minutter fik David Lopez med hovedet styret et frispark fra Marc Roca mod Barcelona-buret, som i aftenens anledning blev vogtet af Neto, og han kunne intet stille op ved afslutningen. Espanyol var i front med 1-0.

Mod slutningen af halvlegen havde både Lionel Messi og Luis Suarez et par fornuftige chancer, men Abelardo og co. førte ved pausen, og Ernesto Valverdes mandskab havde Se også: Barca-nedtur til allersidst for alvor noget at arbejde med i løbet af de sidste 45 minutter.

Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Til anden halvlegs start blev Ivan Rakitic taget ud til fordel for Arturo Vidal, der gik ind på den centrale midtbane, og han kunne efter 50 minutter se Luis Suarez bringe balance i regnskabet.

Jordi Alba slog et tidligt indlæg, og den rutinerede uruguayner satte foden på bolden. Diego Lopez kunne lige akkurat ikke nå ned til kuglen, og så stod det 1-1.

Og der var endnu mere at glæde sig over for udeholdets fans.

59 minutter var der, da Suarez med ydersiden slog et skarpt indlæg mod bagstolpen, hvor Arturo Vidal stod fri og kunne heade sit sjette sæsonmål i nettet. Opgøret var pludselig vendt på hovedet.

For hjemmeholdet kunne det være blevet endnu værre i det 65. minut, hvor Suarez misbrugte en stor mulighed efter et forrygende oplæg af Lionel Messi.

Udeholdet havde sat sig på opgøret, men Espanyol fik en livline efter 75 minutter, hvor Frenkie de Jong stoppede et lovende kontraangreb og måtte indkassere sit andet gule kort. Det sidste kvarters tid var værterne således en mand i overtal.

Og det endte med at blive dyrt for Barcelona.

I det 74. minut var Wu Lei blevet indskiftet, og efter 88 minutter fandt kineseren plads i modstanderens bagrum. Med en knastør afslutning ved fjerneste stolpe fik han passeret Neto, og så var det hele lige igen.

2-2 var dog også stillingen, da dommer Carlos Del Cerro Grande fløjtede af, og Barcelona tager dermed førstepladsen i La Liga tilbage fra Real Madrid. Men det er nu blot på en bedre målscore.

Espanyol ligger fortsat sidst og har 11 point efter 19 kampe.

