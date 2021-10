Barca-planen er klar: Ham vil de have

Ronald Koeman har ikke engang sagt farvel til sine spillere, men de spanske medier er allerede i fuld gang med at spekulere i, hvem der overtager den fyrede hollænders sæde i FC Barcelona.

Og alt tyder på, at en gammel kending hives hjem til Catalonien. Den legendariske midtbanespiller Xavi Hernandes er således varmeste bud på en chef til Martin Braithwaite & co.

41-årige Xavi har som bekendt en glorværdig karriere bag sig i Barcelona, men frister i dag en tilværelse som cheftræner i Qatar-klubben Al-Sadd.

Ifølge avisen Mundo Deportivo skulle han allerede have accepteret tilbuddet om at blive ny cheftræner i Barcelona.

Xavi er i dag træner i Al-Sadd. Foto: KARIM JAAFAR/Ritzau Scanpix

Det forventes, at træneren for reserveholdet, Sergi Barjuan, tager roret i eventuelle kampe, inden Xavi tiltræder.

Også den velunderrettede transferjournalist Fabrizio Romano føler sig overbevist om, at Xavi ryger hjem til Spanien. Han skriver på Twitter, at Barcelona allerede startede processen med klubbens tidligere anfører for et par uger siden.

Xavi er storfavorit til at overtage posten som cheftræner i Barcelona. Foto: KARIM JAAFAR/Ritzau Scanpix

Han skriver desuden, at torsdagen skal bruges på at undersøge Xavis situation i Qatar og løse eventuelle udfordringer med hans nuværende arbejdsgiver.

Xavi var allerede et tema som Barcelona-træner sidste sommer, men dengang var han ikke klar. Det insinuerede han for fem dage siden kraftigt, at han er nu.

- Ja, jeg føler mig klar til at være træner i hvilken som helst klub i verden, sagde han ifølge Marca.

- Da de tilbød mig det, havde jeg kun været træner i tre måneder, men nu er det anderledes. Jeg har mere erfaring og lærer en masse her, forklarede han.

Som spiller nåede Xavi 767 kampe for Barcelona, inden han sluttede karrieren i netop Al-Sadd. Han står desuden noteret for 133 landskampe for Spanien.