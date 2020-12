Barca-præsident chokerer: - Jeg havde solgt Messi

Ekstra Bladet sender boksning live lørdag aften med bl.a. mesterskabskampen mellem Oliver Møllenberg og Frank Madsen. Klik her – og se boksebraget live i Ekstra Bladet+ på lørdag.

Der er fortsat røre i den catalanske andedam, hvor det i stadig stigende grad trækker op til et brud mellem FC Barcelona og holdets mangeårige stjerne Lionel Messi.

Sommerens store transferdrama mellem Barcelona og den argentinske superstjerne endte efter langt tids tovtrækkeri med, at Lionel Messi modvilligt blev i Spanien og opfylder den kontrakt, der løber frem til sommer.

Men stod det til FC Barcelonas midlertidige præsident, Carlos Tusquets, så var Lionel Messi blevet solgt i sommer.

- Økonomisk set, så havde jeg solgt Messi i sommervinduet. Både når man ser på sparede lønkroner og transferindtægter, så havde det været den optimale løsning, siger Carlos Tusquets til radiostationen RAC1 ifølge britiske The Guardian.

- Men det er også noget, trænerstaben skal acceptere, og det er ikke mit bord. La Liga sætter i øjeblikket et lønloft, og der ville et salg af Messi have hjulpet på den front, siger Carlos Tusquets.

Den midlertidige præsident udtalelser skal ses i lyset af, at økonomien p.t. er så stram i Becelona, at klubben må udskyde sin lønudbetaling til spillerne i det nye år.

- Vi kan ikke udbetale løn i januar. Spillerne får normalt løn to gange: i januar og i juli. Vi har udskudt januar-udbetalingen og andre betalinger, eksempelvis bonusser for at vinde titler, siger klubpræsidenten.

Messi vendte ryggen til Barcelona i sommer, og det havde været i klubbens interesse at sælge argentineren, mener Tusquets. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Lionel Messis utilfredshed med FC Barcelona skyldtes hovedsageligt den retning, som tidligere klubpræsident Josep Maria Bartomeu førte catalonierne i.

Selv om Bartomeu nu er fortid og FC Barcelona står over for et snarligt præsidentvalg, så forventer de fleste spanske medier fortsat, at Lionel Messi forlader sin hjerteklub på en fri transfer til sommer.

Både Manchester City og Paris Saint-Germain nævnes som bejlere til argentineren, og så sent som onsdag flirtede PSG-stjernen Neymar igen med sin tidligere holdkammerat i FC Barcelona.

- Mit højeste ønske er at spille sammen med Messi igen. At være i stand til at nyde ham på banen igen. Jeg vil helt sikkert gener spille med ham igen næste år. Det må vi gøre næste sæson, lød det fra Neymar efter PSG's sejr over Manchester United i Champions League.

Neymar bejler til Lionel Messi. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Det bliver næppe i Barcelona, at de to boldekvilibrister genforenes, slår Carlos Tusquets fast.

- Hvis Neymar bliver tilgængelig på en fri transfer, så kunne vi overveje at hente ham, men uden spillersalg så bliver der ikke råd til indkøb medmindre den ny præsident har meget dybe lommer.

Det er 24. januar, FC Barcelona afholder præsidentvalg. Listen af kandidater vil blive gjort officiel 23. december.

