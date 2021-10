Barça-præsident må sluge kamelen

Fordelen ved at vælge Xavi Hernandes som Barcelona-træner er, at han kan navigere i både med- og modgang, men den 41-årige er et kompromis

Så gik den ikke længere. Efter nederlag til Rayo Vallecano onsdag aften informerede Barcelona-præsident Joan Larporta cheftræner Ronald Koeman om, at hollænderen var fortid i klubben.

Selv når man indregner savnet af Lionel Messi, har præstationerne på banen ikke været i nærheden af at være acceptable for Cataloniens stolthed.

I kulissen står Xavi Hernandes klar som topfavorit til jobbet.

Lokale velinformerede medier forventer en hurtig præsentation, når detaljerne er afklaret med den tidligere Barcelona-elegantiers nuværende arbejdsgiver Al-Sadd i Qatar, men indtil da er Sergi Barjuan, træneren for B-holdet, ny midlertidig cheftræner, meddelte klubben torsdag.

Efter Laporta vendte tilbage som præsident i marts har Koeman stået med det ene ben ude af døren, og oprindeligt var Xavi ikke den oplagte kandidat.

Trods de glade miner efter sejren i den spanske Copa del Rey var Ronald Koeman aldrig Joan Laportas opfindelse på Barcelonas trænerbænk. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

Faktisk er det et kompromis for præsidenten, vurderer Luna Christofi, som følger Barcelona og spansk fodbold intenst for TV3 Sport.

- Ronald Koeman var ikke præsident Larpotas mand. Set i det lys har det taget lang tid at få ham fyret, men der er sikkert et økonomisk aspekt, siger hun.

- Det problematiske i forhold til Xavi er, at da Laporta stillede op til præsidentvalget, havde han ikke Xavi med som træner, hvis han blev præsident. Det havde en anden kandidat.

- Så det har skabt et forbehold af en art og har helt sikkert spillet en rolle. Jeg tænker, at det lige var en kamel, der skulle sluges.

- Krisen er så stor, at næsten ingen husker det længere. Der er sket så meget dårligdom siden. Men det har helt sikkert ligget i Laportas baghoved og er en af grundene til, at det har taget så lang tid.

På papiret afløser et klubikon et andet. Og så alligevel ikke.

- Der er stor forskel på dem. De er ikoner på to forskellige måder. Koeman vil altid blive huske for at score målet på Wembley i 1992 i finalen og give dem den afsindigt vigtige sejr, siger Luna Christofi.

Scoringen i forlænget spilletid sikrede Barcelona trofæet i den sidste udgave af mesterholdenes turnering.

- Xavi er inkarneret Barcelona, hvad Koeman ikke er, og det, tror jeg, er ret afgørende lige nu, fordi tingene er så skidt kørende.

Xavi er inkarneret FC Barcelona. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

- Han har ikke meget træner-erfaring, og han har den fra Qatar. Uden at fornærme nogen kan man roligt sige, at det ikke er en stor liga

- Men han bliver hverken overrasket eller overrumplet over, hvad han kommer til. Han kender klubben ud og ind - i medgang og i modgang. Det er ret afgørende i øjeblikket.

Braithwaite som plan B

En ny træner får næppe stor konsekvens for Martin Braithwaite, når den danske landsholdsspiller om et par måneder er klar igen efter en operation, der har holdt angriberen ude siden august.

- Umiddelbart tror jeg ikke, det får betydning for Martin. Det er alt for tidligt at gisne om, vurderer Luna Christofi.

- Der kommer ikke til at være det store råderum for den nye træner. Det tillader tingenes tilstand ikke.

- Det primære fokus bliver meget mere latent; at vinde nogle fodboldkampe. De ligger nier i La Liga og er langt fra ikke sikret at gå videre i Champions League.

- Jeg tænker, at den nye træner må tage udgangspunkt i det materiale, der er.

- Man kan sige meget om Martin, men han har gjort det godt der. Måske er han ikke en typisk Barcelona-profil, men Barcelona er heller ikke i en typisk situation i øjeblikket - på nogen måde. Han er en glimrende spiller til eksempelvis en plan B.

- Vi ved ikke engang endnu, hvad en Xavi-profil er. Han har trænet i Qatar i nogle år. Jeg har aldrig set hans hold spille og kun læst mig til, at de spiller glimrende fodbold og har vundet syv titler, men det er jo heller ikke med 23 FC Barcelona-profiler, at han gør det, siger Christofi.