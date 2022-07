Barca-præsident: Messi kan komme tilbage

Lionel Messi brød sammen for cirka 12 måneder siden, da han sagde farvel til FC Barcelona.

Men nu kunne noget tyde på, at det sidste kapitel i historien mellem argentineren og La Liga-klubben ikke er skrevet endnu.

Flere internationale medier skriver således, at Joan Laporta vil hente Lionel Messi tilbage Camp Nou.

Præsidenten i FC Barcelona føler eksempelvis, at han står i gæld til den nuværende Paris St. Germain-stjerne.

- Jeg ville elske, at han slutter sin karriere i en Barcelona-trøje, mens alle på stadionet hylder ham, siger Joan Laporta og fortsætter:

- Jeg er ansvarlig for, at tingene endte, som de gjorde, men jeg tror, det er midlertidigt, og vi vil gøre denne drøm til virkelighed. Det er i hvert fald drømmen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: MARCO BELLO/Ritzau Scanpix

35-årige Lionel Messi er på kontrakt i Frankrigs hovedstad indtil sommeren næste år.

Men selvom FC Barcelona på det tidspunkt står klar med en kontrakt til superstjernen, er et ikke skifte ikke garanteret.

Lionel Messi har således tidligere sagt, at han gerne vil prøve at spille i USA. Her lurer Inter Miami på angriberen.

Muligheden eksisterer dog nu for, at historien om Lionel Messi og FC Barcelona ender lykkeligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Barcelona pantsætter fremtiden