Barca-præsident opgiver Messi-drømmen

Joan Laporta præciserer sine udsagn om Lionel Messis mulige fremtid i Barcelona og slår fast, at det ikke er realistisk at se ham tilbage som spiller

Drømmen om at se Lionel Messi tilbage i Barcelona-trøjen har flimret i horisonten siden de dramatiske dage i sommer.

Den triste argentiners tårevædede afsked med blaugrana indikerede et dybere bånd, men en genforening på banen er nu totalt afskrevet.

Klubpræsident Joan Laporta fejede al snak af bordet om Lionel Messi som fremtidig Barca-spiller fredag.

- De spillere (Lionel Messi og Andres Iniesta, red.) har selv givet udtryk for, at de gerne ville tilbage til Barcelona. Jeg ser det ikke ske som spillere, men som en del af staben, sagde Joan Laporta til radiostationen Cadena Ser i forbindelse med et møde med fans i Puigcerdá.

Barcelona er underlagt meget stramme økonomiske tøjler grundet La Ligas regelsæt, hvilket var en stor årsag til bruddet mellem Barca og Messi i sommer.

Argentineren valgte tidligere på måneden at kritisere Joan Laporta i et stort interview.

- At de kommer tilbage som spillere? Det synes udelukket, da de har løbende kontrakter med andre klubber. Så mine svar på emnet har handlet om, at de kunne vende tilbage i en anden rolle, men man kan aldrig vide, sagde Joan Laporta.

Barcelona spiller i aften første kamp efter fyringen af Ronald Koeman. Midtbane-legenden, Xavi Hernandez, står derfor i spidsen for holdet på Camp Nou i lokalopgøret mod Espanyol.

På tirsdag er Barca så tvunget til at slå Benfica på hjemmebane i Champions League, hvis de ikke skal risikere at dumpe over i Europa League.

