Barça-præsidentens hemmelighed: Vil hente superstjerne

Lionel Messi sagde farvel i sommer, men FC Barcelonas fans kan glæde sig til at se en ny superstjerne på Camp Nou i næste sæson.

I hvert fald skriver den spanske avis Marca nu, at Joan Laporta har en meget ambitiøs plan for sommerens transfermarked, hvor FC Barcelonas klubpræsident angiveligt vil hente en af verdens mest eftertragtede spillere.

- Barcelona-præsidenten tror på, at hans klubben vil være med i kapløbet om Erling Haaland denne sommer, idet han har gjort Dortmund-angriberen til sin førsteprioritet på transfermarkedet.

- Det vil nok komme som en overraskelse for de fleste, men Laporta insisterer på, at Blaugrana har de nødvendige midler til at hente den norske landsholdsspiller i det kommende transfervindue, skriver Marca således.

Ifølge Marca skulle Joan Laporta således have fortalt flere kollegaer, at han til sommer kommer til at hente Erling Haaland til FC Barcelona.

Erling Haaland i aktion mod Frankfurt lørdag. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Avisen peger på, at den catalanske klub kan love Haaland noget, som andre klubber ikke nødvendigvis kan, nemlig at nordmanden kan blive holdets ubetingede stjerne, som hele det sportslige projekt vil blive bygget op omkring.

I Real Madrid vil Haaland eksempelvis skulle dele spotlyset med Kylian Mbappé, som forventes at rykke til Santiago Bernabéu til sommer.

Har taget gigantisk lån

Men er det reelt realistisk, at FC Barcelona har råd til at hente Erling Haaland, som må forventes at blive en af verdens bedst betalte spillere, når han forlader Dortmund? Ifølge den spanske fodboldekspert Guillem Balague er svaret ja.

- Barcelona er nødt til at komme af med nogle store spillere med nogle store lønninger, men det er muligt, og de er opmistiske i forhold til, at de kan gøre det, lyder det således, ifølge BBC, fra Balague.

FC Barcelona er i den seneste tid kommet af med flere af klubbens bedst betalte spillere som Lionel Messi, Antoine Griezmann og Philippe Coutinho, mens også Ousmane Dembélé ser ud til at sige farvel.

Balague peger desuden på den aftale, som FC Barcelelona har indgået med den amerikanske bank, Goldman Sachs, der har lånt den catalanske klub over 15 milliarder kroner.

Heraf er omtrent 11 milliarder kroner sat af til den kommerende renovation af Camp Nou, mens noget af lånet også skal gå til afbetaling af FC Barcelonas store gæld.

