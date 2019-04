Barca-profil afslører: - Real Madrid ville have mig

- Real Madrid ville have mig.

Det afslører den 27-årige Barcelona-spiller, Sergi Roberto, til spansk TV3 ifølge Marca.

I 2006 spillede den dengang 14-årige midtbanespiller hos Gimnàstic de Tarragona, hvor hans præstationer vækkede interessen hos både FC Barcelona og Real Madrid.

Sidstnævnte forsøgte i første omgang at lokke Roberto til den spanske hovedstad, men deres tilbud falmede, da de spanske mestre fra Barcelona, et par dage efter, kontaktede Roberto og hans far.

Netop Robertos far kunne have ændret tingenes gang. I interviewet med TV3 fortæller Roberto, at hans far dengang var Real Madrid-fan, men det lykkedes alligevel Gimnàstic de Tarragona og ’Roberto Junior’ at overbevise ’Roberto Senior’ om, at Catalonien var det bedste sted at tage hen.

Sidenhen har tilhørsforholdet dog ændret sig en smule for Robertos far.

- Han er skiftet klub nu og er 100 procent med Barcelona, fortæller Sergi Roberto.

’Jeg nød ikke jubelscenen’

I interviewet fortæller Barcelona-stjernen også om den ikoniske scoring, som han leverede en marts-aften i 2017.

Barcelona havde på udebane tabt det første opgør af Champions League 1/8-finalen mod Paris Saint-Germain med 0-4, men i returopgøret leverede det spanske mandskab et af historiens bedste comebacks.

Triumfen blev fuldført dybt inde i overtiden, da Roberto smed sig frem i feltet og prikkede bolden i kassen til 6-1, hvilket sendte Barcelona videre til kvartfinalen.

Selve jubelscenen nød Roberto dog ikke.

- Alle mine holdkammerater smed sig over mig. Jeg lå i bunden, og alle var ovenpå mig, fortæller han med et glimt i øjet.

Til sidst i interviewet sender Sergi Roberto også en hilsen til den nuværende spanske landstræner og tidligere Barcelona-træner Luis Enrique.

- Luis Enrique fandt en ny position til mig som højre back. Med tiden vænnede jeg mig til positionen, hvilket har hjulpet mig til at spille mange flere kampe, fortæller han.

Sergi Roberto har spillet 234 kampe for Barcelonas førstehold siden 2010.

