Barca-spiller: Ramos slog Messi til blods

Der var smæk på, da Real Madrid og FC Barcelona lørdag tørnede sammen i det tredje El Clásico-derby på fire uger. Særligt de to anførere Lionel Messi og Sergio Ramos var oppe og toppes i opgøret.

I første halvleg var de to kamphaner i en fysisk duel, hvor Ramos uddelte noget, der godt kunne kategoriseres som et slag til Lionel Messi. På trods af protester slap Real Madrid-anføreren uden at blive skrevet i dommerens sorte bog.

Barcelona-midtstopper Gerard Piqué kunne efter kampen berette, at den lille argentiner havde slået sig i duellen.

- Leo (Messi red.) havde blod i munden. Det var ren aggression fra Ramos' side, sagde Piqué til goal.com efter kampen.

Selvom det var en voldsom episode, så mener Gerard Piqué, at det er en del af El Clásico.

- Når du går ud på banen og forsvarer dine farver i et rivalopgør, så er det, hvad man kan forvente, siger Gerard Piqué til goal.com.

Messi Ramos var i stødet i lørdagens El Clasico. Foto: Ritzau Scanpix.

Ti point foran

Barcelona trak sig sejrrigt ud af opgøret efter Ivan Rakitić' enlige mål i første halvleg. Med 1-0-sejren slår catalonierne et hul på hele ti point ned til Atlético Madrid, inden madrilenerne søndag møder Real Sociedad i San Sebastian.

Se målet i videoen øverst i artiklen.

Erfarne Gerard Piqué er tilfreds med sejren og præstationen og erkender, at det ser godt ud for Blaugrana i La Liga.

- Jeg har levet med de her opgør, siden jeg var et barn.

- Jeg ved, hvor svært det er at vinde her på Bernabeu, men vi kom igennem de hårde perioder og udnyttede vores muligheder, siger Piqué.

I forhold til onsdagens pokal-semifniale havde holdet ifølge Barca-stopperen løftet spillet.

- Jeg synes, vi spillede endnu bedre end i onsdags, selvom vi vinder med færre mål. Det er et kæmpe boost til resten af kampene i ligaen, siger Gerard Piqué.

Ond stemning i Barcelona-triumf

Se også: Her er Real Madrids altoverskyggende problem

Se også: Ramos får ekstra straf