Barça-stjerne fanget i et helvede: 'Jeg føler mig flov'

Den portugisiske midtbanespiller André Gomes var en stor profil i La Liga for Valencia, og derfor skete der i sommeren 2016 det, som kun overgår de allerbedste spillere på spansk jord - han blev solgt til FC Barcelona.

På Camp Nou har Andre Gomes imidlertid ikke kunnet få tingene til at fungere. Portugiserens spil er underligt forkrampet, og han ligner en spiller, der slet ikke er på niveau med sine holdkammerater.

Sådan tænker mange iagttagere, og nu sætter André Gomes selv ord på. Det gør han i et hudløst ærligt interview med magasinet Panenka.

- Jeg har det ikke godt på banen, og jeg nyder det ikke. De første seks måneder var ret gode, men derefter ændrede tingene sig. Det er måske ikke helt det rigtige ord at bruge, men det begyndte at blive lidt af et helvede, fordi presset steg. Jeg lever fint med presset, men ikke med det, der kommer fra mig selv, siger André Gomes.

Han er omgivet af verdensstjerner, der burde få det bedste frem i enhver fodboldspiller, og det fungerer da også fint for Gomes i hverdagen. Men i kamp - når det bliver alvor - er situationen en helt anden, forklarer han.

- Til træning føler jeg mig godt tilpas sammen med mine holdkammerater, men i kampene har jeg en dårlig følelse. Jeg tænker mange negative tanker, og jeg tænker på, hvordan jeg kan gøre det bedre. Selvom mine holdkammerater støtter mig, går det ikke, som jeg gerne vil.

- Jeg tillader ikke mig selv at slippe af med de frustrationer, jeg har, og så sker der det, at jeg slet ikke taler med nogen, jeg vil ikke forstyrre. Det er som om, at jeg føler mig flov. Det er sket mere end én gang, at jeg ikke vil forlade mit hus.

24-årige André Gomes har spillet 25 kampe for FC Barcelona i denne sæson, og han jagter stadig sin første scoring. Hans kontrakt med storklubben udløber i sommeren 2021.

Se også: Officielt: Barcelona sikrer sig købsoption på brasiliansk midtbanespiller