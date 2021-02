Barça-stjerne under lup: Kan blive straffet

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona igen møder Sevilla 3. marts. Allerede torsdag spilles Athletic-Levante. Kampene vises her (PLUS+).

- Den anden dag var der en tidligere dommer, der sagde, at 85 procent af dommerne kommer fra Madrid. Hvordan kan de så undgå at fløjte i Madrids favør?

- Selvom det måske er ubevidst... hvordan skulle de kunne undgå at favorisere det ene hold over det andet?

- Jeg respekterer dommernes professionalisme, og jeg ved, at de prøver at gøre deres job så godt som muligt. Men når der opstår en tvivlssituation...

Sådan sagde FC Barcelona-stjernen Gerard Piqué for nyligt i et interview, hvor han klart og tydeligt såede tvivl omkring den spanske dommerstands objektivitet, når det kommer til at ærkefjenden Real Madrids kamp.

Den spanske midtstopper kan blive straffet. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Nu reagerer det spanske fodboldforbund på hans udtalelser og indleder en undersøgelse i forhold til, om FC Barcelona-stjerne kan og skal straffes for sine kritiske udtalelser.

Spanske medier noterer nu, at en talsmand fra det spanske fodboldforbund har ladet forstå, at FC Barcelona nu er informeret omkring, at forbundet vil undersøge de kritiske udtalelser fra Piqué i forhold til, om han har overtrådt reglerne og om det kan ende med sanktioner.

Og målt på Gerard Piqués udtalelser kan der meget vel være en sag, for Barça-stjernen lagde bestemt ikke fingre imellem, da snakken faldt på hans opfattelse af en direkte favorisering af Real Madrid i den spanske liga.

- Real Madrid i La Liga i sidste sæson er det mest groteske, jeg har set i mit liv. Kampen i San Sebastián (Real Madrid slog i juni 2020 Real Sociedad med 2-1, red.), med fire tvivlsomme kendelser, som alle gik Real Madrids vej. Ting, der er totalt utilgivelige, når vi nu har VAR, lød det også fra Piqué.

