Barça-stjerne ydmyget

Barcelona-stjernen og elegantieren Antoine Griezmann, der er skiftet fra Atletico Madrid i en af sommerens største handler, var knap så elegant under sin første træning med sine nye holdkammerater.

Her faldt den 28-årige angriber bogstaveligt talt på røven, da holdkammeraterne to gange formåede at lave 'en tunnel' på ham.

På trods af ydmygelsen så stjerneangriberen ud til at være ganske fornøjet med tilværelsen i Barcelona. Antoine Griezmann var ét stort smil under det meste af træningen - også da han lå i græsset efter ydmygelsen.

Franskmandens manglende evne til at samle benene i tide skabte også stor glæde blandt de øvrige Barcelona-spillere, der glædeligt stillede op på to rækker og skiftevis klappede Griezmann på ryggen for at sikre, at ydmygelsen ikke gik ubemærket hen.

Se hele den morsomme episode i videoen over artiklen.

Barcelona indløste i sidste uge Antoine Griezmanns frikøbsklausul, der lød på intet mindre end 120 millioner euro, svarende til knap 900 millioner kroner.

Angriberen får trøjenummer 17 i sin nye klub.

