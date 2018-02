Barça-stjernens mareridt: Indbrud og bil slæbt væk

Mens holdkammeraterne var i London for at hente et point mod Chelsea, blev Barcelonas nyindkøb Philippe Coutinho hjemme i det spanske, hvor der var lagt op til et par hyggelige dage med familien.

I stedet oplevede brasilianeren, der i forvejen er spærret i Champions League på grund af spilletid i samme turnering for Liverpool, et døgnlangt mareridt.

Mandag ville han som turist besøge den berømte kirke, Sagrada Familia, men udflugten endte med, at hans Audi 4x4 blev slæbt væk af parkeringsvagter, mens han kun kunne kigge betuttet på.

Coutinho fik sin Audi købt fri, så han kunne køre hjem til det hus, hvor han havde uvelkomne gæster. Foto: All Over Press

Og senere samme aften, da han havde været med familien ude at spise, vendte han ifølge det spanske medie Sport hjem til sit nye logi, for at opdage, at han havde haft indbrud.

Ifølge avisen var tyvene kommet ind i hans hus i Bellamar via et nabohus, som var under renovering.

Casa Coutinho i Bellamar. Foto: All Over Press

Mens midtbanekreatøren tirsdag blev set vende hjem i sin frikøbte Audi, ankom politiet for at undersøge indbruddet.

Coutinho, blev hentet til Barcelona for et milliardbeløb, ankom til storklubben med en mindre skade men har siden spillet syv kampe for førerholdet i La Liga.

