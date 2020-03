Barça-stjerner afviser lønnedgang

FC Barcelonas fodboldtrup består af den ene mangemillionær efter den anden, men alligevel vil spillerne ikke gå ned i løn, selv om ledelsen har bedt dem om det under den aktuelle coronakrise.

Den spanske avis AS skriver, at spillerne torsdag har givet Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu svar på sin forespørgsel om 50 procent lønnedgang; nej tak.

FC Barcelona råder også over andre professionelle sportshold - blandt andet håndbold- og basketballhold - og de skal være blevet foreholdt en endnu større lønnedgang end de 50 procent, fodboldspillerne er blevet bedt om.

Det første forslag fra præsidenten skal have lydt på et lønfald på 70 procent til det stjernebesatte fodboldhold, men det blev altså ændret til 50 procent, fordi Lionel Messi og holdkammeraterne trods alt også generer en større indtjening end de øvrige sportshold i klubben. Svaret var dog stadig nej.

På fodboldsiden er Martin Braithwaite eneste dansker, men på håndboldfronten er der keeper Kevin Møller, backen Lasse Andersson og fløjen Casper U. Mortensen, der har dansk pas.

Lasse Andersson har været i Barcelona siden 2016. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Det er heller ikke så nemt at skære 70 procent af sportstjerners løn.

Udøverne er angiveligt villige til at tage et cut på 30 procent for hele sæsonen og altså ikke 70 for den periode, hvor fodbolden ligger stille. Det fortæller El Mundo Deportivo, som dækker Barcelona tæt.

Ifølge mediet går 53 procent af klubbens sportsomkostninger til fodboldafdelingen. De andre sportsgrene, som Barcelona deltager i, må nøjes med otte procent.

Et nyt møde skal afholdes torsdag eftermiddag, og her vil man diskutere videre i forhold til en løn-reduktion, men spillerne skulle ifølge det store sportsmedie ESPN have sagt nej til første forslag fra klubben, og der skulle være opstået en vis splid mellem dem og klubbens ledelse.

Ifølge The Guardian er der i den spanske lov om arbejde åbnet for, at kan afskedige medarbejdere nemmere og reducere løn. Barcelona vil dog helst forhandle med sin nøglemedarbejdere.

