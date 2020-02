Barça tæt på usædvanlig spiller

Transfervinduet er lukket, men FC Barcelona har fået dispensation til at hente en ny angriber, fordi franskmanden Ousmane Dembele har pådraget sig en skade, der holder ham ude i mere end fem måneder.

Ifølge den spanske avis AS er storklubben meget tæt på at have en løsning på palds.

Rodriguez er efter sigende på vej til Barcelona. Foto: Daniel Ochoa de Olza/Ritzau Scanpix

AS skriver, at Getafe-angriberen Angel Rodriguez ventes præsenteret som ny FC Barcelona-spiller i næste uge. Først skal catalanerne lige have godkendt den rapport, der melder om en langtidsskade til Dembele.

FC Barcelona har også haft William José, Lucas Perez og Loren Moron oppe at vende, men valget ser altså ud til at falde på Getafes Angel Rodriguez, der har været flittigt scorende i denne sæson med ni mål i 20 La Liga-kampe.

FC Barcelona har i forvejen Luis Suarez på skadeslisten, så cheftræner Quique Setien har hårdt brug for en ny angriber i truppen.

Storklubben er aktuelt nummer to i La Liga med tre point op til rivalerne fra Real Madrid.



