Barca udbygger føring til Real Madrid med ny 1-0-sejr

Kampen var tæt og intens, da FC Barcelona søndag aften udbyggede sin stime af ubesejrede ligakampe til 12.

Midtbanespilleren Pedri scorede kampens eneste mål, da holdet ude slog midterholdet Villarreal 1-0.

Med sejren har Barcelona nu 11 point ned til nærmeste forfølger, Real Madrid, der dog har en kamp i baghånden.

Det var syvende gang i 21 ligakampe i denne sæson, at Barcelona vinder med nøjagtigt 1-0 - og niende etmålssejr i samme periode.

Det var ellers ikke fordi, at Andreas Christensen og den øvrige Barcelona-defensiv søndag lukkede Villarreal helt ned.

Hjemmeholdet havde således sin del af mulighederne, men generelt var opgøret på Estadio de la Ceramica ikke noget chanceorgie.

Robert Lewandowski og Raphinha havde et par muligheder for udeholdet, og lige før pausen missede veteranen Jose Luis Morales en kæmpe chance for Villarreal, ligesom Samuel Chukwueze i overtiden fik en scoring underkendt for offside.

Men Pedris træffer efter 18 minutter blev opgørets eneste.

Den kom efter en klassisk Barcelona-opskrift. Et højt pres gav en bolderobring, og via lynhurtige pasninger blev Pedri spillet blank foran mål, hvorfra han ikke svigtede.

Barcelonas næste opgave er i Europa League, hvor holdet torsdag møder Manchester United på hjemmebane i det første af to opgør om en plads i ottendedelsfinalerne.