Barças håb efter Messi

Fodboldverdenens øjne var rettet mod Barcelonas presserum, da klubpræsidenten Joan Laporta stod frem og præsenterede klubbens version af stjernespillereren Lionel Messis exit på et timelangt pressemøde.

Laporta forklarede, at Messis exit er en konsekvens af lønreglerne i La Liga. Han fortalte, at kombinationen af Barcelonas skrantende økonomi, de finansielle fairplay-regler, og at La Liga truede med TV-penge-sanktioner, hvis Barcelona overtrådte lønreglerne, blev afgørende for afslutningen på Messi-æraen

- Begge parter havde givet hånd på en ny kontrakt, men da den blev evalueret af La Liga, fik vi at vide, at den kunne få økonomiske konsekvenser i over 50 år for Barcelona. Ingen spillere er større end klubben, og desværre er vi endt her, sagde Laporta til den fremmødte presse.

Laporta tager sig til hovedet. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

En æra er slut

Den catalonske storklub havde inden pressemødet ikke brugt krudt på de store hyldestvideoer eller takketaler til klublegenden. Derudover har klubbens spillere været tavse om Messi-situationen på deres sociale medier.

Dette genererede spørgsmål fra den spanske presse, om der stadig var en chance for, at Messi var at finde på holdkortet til sæsonstarten.

- Jeg vil ikke stå her og sprede falskt håb til fansene, for Messi ikke længere en del af klubben. Derfor har jeg talt med anførergruppen om, at en ny æra skal begyndes, og at vi stadig forventer store resultater fra klubbens spillere, selvom vi har mistet verdens bedste fodboldspiller.

- Men jeg vil helhjertet fortælle, at Messi har været en af de mest indflydelsesrige spillere i klubbens historie, og at han for evigt vil være en del af Barça-familien, udtrykte Laporte.

La Liga-præsidenten Tebas får et fur af Barcelona-tilhængerne. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Messi-chok

Højtprofilerede spanske fodboldeksperter har berettet, at Messi efter forhandlingerne har været chokeret over den manglende kontrakt. Dette bekræfter Laporta.

- Messi ved godt og kan sagtens forstå, at de økonomiske fair-play regler spiller en rolle. Han vidste også godt, at klubben er presset økonomisk. Han ved godt, at vi har gået langt for at presse lønnen i spillertruppen, så vi kunne få råd til Messi, men han har det svært med konklusionen, siger klubpræsidenten.

- Han forstår, at vi ikke kan risikere klubbens liv. Messi er den bedste spiller i verden og en fantastisk person. Min rolle som præsident er at passe på klubbens interesser, og det er desværre en umulighed under disse forhold. Jeg ønsker ham det bedste.

Messi gennem Barcelona-tiden. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Rodebutikken Barcelona

Ifølge Paulo Chichon, som er vært på podcasten ’Lyden af La Liga’ og spansk fodboldekspert, så har Barcelona i flere år været styret af en korttænkende og uansvarlig ledelse, hvilket har ført til, at lønudgifterne på spillertruppen har nået et astronomisk højt niveau.

- Laporta sagde selv i pressemødet, at klubben har haft økonomiske problemer ud over det sædvanlige. Det har ført til, at Messi ikke længere kunne blive, siger Paulos Chichon til Ekstra Bladet.

- Det er vigtigt at pointere, at Messi for et år siden gerne ville væk fra klubben. Men efter Laporta overtog roret som klubpræsident, har Messi været samarbejdsvillig.

Messi vinker farvel. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Barcelona ser fremad

Det er en kendsgerning, at Lionel Messi er Barcelonas største sportslige brand. Hans betydning for sponsorer og trøjesalg kommer til at give klubben et økonomisk bagslag, der får betydning for klubbens sportslige præstationer på kort sigt.

- Klubben kommer til at hoppe en eller to hylder ned rent sportsligt. De har haft en fabelagtig fodboldspiller i Messi, som i årevis har givet klubben kunstigt åndetræt. I flere år har Barcelona ikke lignet sig selv, men de har altid kunnet regne med, at Messi ville brænde banen af.

- Men på den anden side er Messis exit ikke klubbens endeligt. Klubben har gang i et spændende generationsskifte, hvor flere unge spillere viser kvaliteter, som ikke er set i Barcelona i mange år. De er langt fra La Liga-favoritter lige nu, men de er på vej ind i en spændende og bæredygtig æra, afslutter Paulo Chichon.

Lionel Messi har spillet hele sin professionelle karriere i FC Barcelona. Det er blevet til 778 kampe, 672 mål og 305 assist for den argentinske superstjerne.

