Barças nødplan: Luis Suárez skal erstatte Luis Suárez

Der er angrebskrise i Barcelona. Både Luis Suárez og Ousmane Dmbélé er ude med skader de kommende måneder - klubben håber at få lov at hente en ny angriber

Transfervinduet er smækket i, men FC Barcelona håber alligevel snart at kunne præsentere en ny angriber.

Der er angrebskrise på Camp Nou, efter også Ousmane Dembele er blevet ramt af langvarig skade. I forvejen har Barça Luis Suárez på skadeslisten de kommende måneder, og det har gjort situationen kritisk for træner Quique Setién.

Han råder aktuelt kun over Lionel Messi, Antoine Griezmann og unge Ansu Fati til de forreste pladser, og FC Barcelona arbejder derfor desperat på at hente en angriber.

Luis Suárez (tv.) var midt i januar igennem en knæoperation og ventes først tilbage om minimum tre måneder. Foto: Waleed Ali / Ritzau Scanpix

Da vinduet er lukket, vil det kræve en dispensation fra det spanske fodboldforbund.

De kan tillade et ’nødindkøb’, men det vil kræve, at Barcelona kan overbevise dem om, at Dembélés skade er alvorlig nok.

Der skal være tale om en skade af minimum fem måneders varighed, og den skal være indtruffet efter transfervinduets lukning.

I januar undlod klubben at hente en ny angriber her og nu.

Man købte brasilianske Francisco Trincao og portugisiske Matheus Fernandes, men fælles for de to unge angribere er, at de først kommer til FC Barcelona fra næste sæson.

Mandag måtte Ousmane Dembélé imidlertid forlade træning med en muskelskade, og franskmanden skal i den kommende uge igennem en operation hos en specialist i Finland for at få løst problemet.

Ousmana Dembélé har pådraget sig en muskelskade, der kræver en operation. Sæsonen er formentlig ovre for franskmanden. Foto: Josep Lago / Ritzau Scanpix

FC Barcelona håber derfor, at det spanske fodboldforbund ser med milde øjne på klubbens situation og lader dem hente en angriber.

Ifølge fodboldforbundets regler skal det, hvis tilladelsen bliver givet, være enten en transferfri spiller eller en spiller fra en anden spansk klub.

Ifølge radiostatioen El Larguero overvejer Barcelona at hente Real Zaragozas Luis Suárez som Luis Suárez-afløser.

Den 22-årige colombianer har i denne sæson scoret 14 gange for Zaragoza i den næstbedste række, men situationen bliver kompliceret af, at han er lejet ud til klubben fra engelske Watford.

Et køb vil i givet fald både involvere englænderne og UEFA.

Også den tidligere Arsenal-angriber Lucas Pérez skulle ifølge sportsavisen AS være et emne i Barcelona. Den 31-årige angriber har haft en god sæson i Alavés og scoret ni gange i La Liga i denne sæson.

Ángel Luis fra Getafe, Real Sociedads Willian José og Betis’ Borja Iglesias er også blevet nævnt som mulige kriseknusere i storklubben fra Catalonien.

FC Barcelona-træner Quique Setién har ikke meget at vælge imellem i front. Foto: Albert Gea / Ritzau Scanpix

- Det er klart, at vi har brug for en ny angriber, som kan hjælpe os, men det er ikke nemt på dette tidspunkt af sæsonen.

- Derudover skal forbundet jo først godkende, at vi kan få lov at hente en spiller, sagde FC Bracelona-træner Quique Setién på sit pressemøde forud for søndagens kamp mod Betis.

Ifølge Setién har man en håndfuld navn, som man kigger på. FC Barcelona vandt 3-2 over Betis og er fortsat dermed blot tre point efter førende Real Madrid.

