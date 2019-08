Barcas nyindkøb indhentet af fortiden: Ønskede Messi død

Barcelonas seneste indkøb, Junior Firpo, er havnet i en uheldig sag, efter det kom frem, at den 22-årige venstreback havde ønsket verdensstjernen Lionel Messi død på Twitter.

- Jeg håber, han dør og stopper med at score mål.

Sådan skrev det unge stortalent Junior Firpo på Twitter. Det fortæller han i et interview med Mundo Deportivo ifølge The Sun.

Situationen opstod ifølge den nye Barcelona-back, fordi han ikke tænkte sig om, da han som 15-årig svinede den argentinske superstjerne på de sociale medier.

- Jeg ville sige mærkelige ting om Messi på Twitter for at drille ham. Og det er det, bare nogle barnlige ting, siger Junior Firpo i et interview med Mundo Deportivo.

- Det er ting, som sker, når du er 15 år gammel, når ingen kender dig, og når du ikke tænker over, at det vil give genlyd flere år efter, siger han.

Junior Firpo har allerede været i kamp for Barcelona, men han har endnu ikke spillet en kamp med Lionel Messi. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

En liga for sig selv

Junior Firpo har dog også de rosende gloser klar om den argentinske troldmand, som den nye Barcelona-spiller har stor respekt for.

- Jeg siger altid de samme ting, når folk snakker om Ballon d'Or. De bør give den til Messi med det samme og derefter lave en anden pris for resten af individerne og se, hvem der fortjener den mest.

22-årige Junior Firpo blev med salget til Barcelona den første spiller med afstamning fra Den Dominikanske Republik, der kunne trække i den røde og blå Barca-trøje.

Junior Firpo kom til Barcelona fra en anden spansk klub, Real Betis, hvor han fik sit store gennembrud. I sidste sæson lavede Junior Firpo tre mål og fire assists i 24 kampe.

