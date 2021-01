Barcelona afværger pokalchok

FC Barcelona så onsdag kortvarigt ud til at gøre Real Madrid kunsten efter og ryge ud af Copa del Rey til et hold fra de lavere divisioner.

I kampen om en plads i den spanske pokalturnerings kvartfinale kom Rayo Vallecano fra Segunda Division således foran, men så hankede Barcelona op i sig selv og satte tingene på plads, så det endte med en 2-1-sejr til Ronald Koemans tropper.

Martin Braithwaite startede på bænken, men kom på banen fem minutter før tid som erstatning for Antoine Griezmann.

Barcelona var som ventet i fuld kontrol fra start, men kæmpede med at score. Efter cirka 20 minutter sendte Frenkie de Jong bolden på overliggeren, inden Riqui Puig kort før pausen bankede den på stolpen.

I anden halvleg var det så Lionel Messis tur til at ramme overliggeren på et frispark.

Den argentinske stjerne var tilbage i aktion efter at have afsonet den karantæne på to spilledage, han fik efter at være blevet udvist forrige søndag i den spanske Super Cup med sit første røde kort som Barcelona-spiller.

I stedet slog Rayo Vallecano nærmest ud af det blå til efter lidt over en time. Fran Garcia, lejet i Real Madrid, stod for målet.

Hjemmeholdet fangede Barcelona på en hurtig omstilling. Alvaro Garcia sendte bolden på tværs i feltet, og Neto i Barcelona-målet fik hånden på, men kunne ikke holde fast. Fran Garcia var på pletten og skovlede bolden i et tomt mål.

Men så vågnede gæsterne altså. Antoine Griezmann fik en stikning i dybden ind bag Rayo-forsvaret. Franskmanden spillede på tværs til Messi, der nemt udlignede til 1-1 seks minutter efter føringsmålet.

Ti minutter før tid gjorde Frenkie de Jong det så til 2-1 efter næsten præcis samme opskrift, og så endte hollænderen som matchvinder.

Tidligere onsdag blev Daniel Wass og Valencia sendt ud af Copa del Rey med et nederlag på 0-3 til Sevilla, som scorede sine tre mål på små 20 minutter i første halvleg.

