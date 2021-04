Barcelona-avis: Ingen værdsætter det som ham

Han er ikke den første på holdkortet, men de kampe, Martin Braithwaite alligevel får, bliver værdsat utrolig højt.

Endda højere end alle andre spillere i den stjernebesatte trup.

Det skriver Barcelona-avisen Sport i en klumme, der handler om danskeren.

'Martin venter uden at lave støj, træner som en professionel og er klar over, at han ikke er Romario eller Van Bastens reinkarnation, men værdsætter jobbet som ingen anden holdkammerat på Camp Nou er i stand til at værdsætte det.'

Danskeren lægger ikke skjul på, at han er glad for at være i Barcelona og vil blive der i mange år. Spansk sportsavis skriver også, at han værdsætter jobbet som ingen anden. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Avisen skriver videre, at efter Luis Suárez skiftede til Atlético inden sæsonen, har Braithwaite været bedst egnet som spydspids.

'Han har ikke den kvalitet, som den, der bærer nummer ni i Barça, skal have, men han er det eneste rene centrale angriber, holdet har. Hverken Dembélé eller Griezmann har de egenskaber, der kræves af en central anbriber.'

Barcelona-cheftræner Ronald Koeman har de seneste måneder ofte valgt Antoine Griezmann som central angriber, når han har valgt at spille med tre helt fremme. Her har franskmanden været flankeret af Messi og Dembélé.

Seneste weekend mod Real Madrid var Griezmann dog bænket, og Koeman stillede kun med to fremme.

Det store spørgsmål er derfor, hvad han vælger at gøre til lørdagens Copa del Rey-finale mod Athletic Club.

