Barcelona-badboy mistænkt: Popstjerne har brækket næsen

Udlånte Arda Turan har måttet afgive forklaring til politiet, da han er mistænkt for at have slået en tyrkisk popstjerne

Han har tidligere kastet en støvle, og i maj fik han 10 kampes karantæne efter et dommerskub, men nu er der mistanke om, at fodboldstjernen Arda Turan er involveret i en endnu værre sag.

BBC skriver, at den udlånte Barcelona-spiller er blevet afhørt af tyrkisk politi, da han er mistænkt for at have angrebet popstjernen Berkay Sahin på en natklub i hjemlandet.

Washington Post skriver med hjælp fra et tyrkisk nyhedsbureau, at popstjernens næse skulle være brækket, og at afhøringen af Turan skulle have varet tre timer.

Her forlader fodboldstjernen politistationen efter afhøringen. Foto: AP

Episoden skulle være startet, da fodboldspilleren kom med en bemærkning om Sahins kone, Özlem Ada Sahin. Det fortæller avisen Habertürk.

Turan, der har 100 landskampe på CV'et, har skrevet sin forklaring via Instagram, og her nægter han, at det skulle være grunden til optrinnet. Han bekræfter dog, at der har været en 'diskussion', skriver Goal.

Turan fik tildelt en karantæne på 16 kampe for at have skubbet og overfuset en dommer. Den blev senere sat ned til 10 kampe.

Han har tidligere spillet for Atletico Madrid, Galatasaray og Barcelona, men havde svært ved at få spilletid hos sidstnævnte.

I januar skrev han under på et 2,5 års lån til Basaksehir, men er altså stadig ejet af den spanske storklub.

