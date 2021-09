Barcelona bekræfter: Martin Braithwaite skal opereres

FC Barcelona meddeler, at Martin Braithwaite skal opereres for sin knæskade

Martin Braithwaite skal opereres i sit knæ på grund af en skade.

Det skriver FC Barcelona på sin hjemmeside.

Det er venstre knæ, som ifølge klubben ikke har reageret på den foreløbige behandling, hvorfor en operation er nødvendig.

- Den danske angriber vil gennemgå en operation i de kommende dage. Klubben vil give en ny skadesopdatering, når den har fundet sted, lyder det i en kort skrivelse.

Det spanske medie Sport skrev søndag, at man forventer Martin Braithwaite ude i tre-fire måneder og dermed resten af året. Det har klubben ikke kommenteret.

Operationen betyder med al sandsynlighed, at han udover en række kampe for sin klub også går glip af Danmarks to kampe i oktober mod Moldova og Østrig.

Martin Braithwaite kan se frem til en periode på sidelinien. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

Skaden kommer på et særdeles uheldigt tidspunkt. Braithwaite stod til at få en del spilletid den kommende periode, fordi andre af Barcelonas offensive kort er ude med skader. Nu hænger det offensive ansvar på Memphis Depay, nyligt lejede Luuk de Jong, unge Yusuf Demir og Phillippe Coutinho.

Inden skaden nåede Braithwaite at spille 113 minutter fordelt på tre kampe. Det blev til to mål og en assist, som alle faldt i sæsonens første ligakamp.

