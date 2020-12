Barcelona dummer sig: Trækker Messi-tweet tilbage

Barcelona så sig nødsaget til at slette et tweet, hvori man pralede med rekord på sociale medier

Det er ikke alle rekorder, der skal fejres. Slet ikke på sociale medier.

Det måtte Barcelonas kommunikationsafdeling sande, efter de tirsdag pralede med (endnu) en Lionel Messi-rekord på Twitter under overskriften:

- Hyldesten til Diego Maradona slår rekorder på FC Barcelonas sociale medier.

Artiklen fortsætter under billedet..

Slettede tweet og artikel

Da Lionel Messi scorede til 4-0 mod Osasuna i weekenden, smed argentineren trøjen og fremviste i stedet en Newell's Old Boys-trøje som en hyldest til afdøde Diego Maradona. Både Messi og Maradona har spillet i den argentinske klub.

Det gav efterfølgende masser af likes på Barcelonas sociale kanaler, men langt fra alle storklubbens følgere fandt det dog særligt sympatisk at juble over en rekord på den triste baggrund.

Noget kunne tyde på, at spanierne ved nærmere eftertanke godt kunne se, at det var en anelse over grænsen, for der gik ikke lang tid, før tweetet var fjernet. Desværre for Barcelona glemmer internettet aldrig...

Tweetet henviste til en artikel på klubbens officielle hjemmeside, hvor succesen var uddybet.

- På klubbens Instagram-konto var der på blot en dag tæt på 20 millioner interaktioner med indhold publiceret inden for 24 timer. På Twitter var der en lignende rækkevidde med mere end 44 millioner reaktioner fra klubbens internationale konto, lød det.

Den artikel er også slettet.

Udover de røde ører blev Barcelona straffet med en bøde på 3000 euro svarende til 22.300 kroner. Men mon ikke at de mange likes kan konverteres til et noget større beløb end bødens værdi. Trods det slettede tweet.

