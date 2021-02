Barcelona er helt på røven: Rimeligt at sælge Messi

FC Barcelona blev tidligere på ugen udstillet i voldsom grad, da PSG lammetævede det spanske storhold med hele 4-1 i Champions League-mødet på Camp Nou.



Dermed er FC Barcelona på vej ud af endnu en Champions League - og det i en sæson, hvor resultaterne har været til tider ganske frygtelige og hvor det spanske mesterskab også set ud til at gå til anden side.



Men dårligdommene stopper slet, slet ikke her for FC Barcelona, hvilket Tipsbladets Troels Bager Thøgersen har set nærmere på, for den er også helt gal uden for banen.



- Barcelona fremlagde for nyligt regnskabet for 2019/20-sæsonen – og det er nogle rigtig grimme tal.



Klubben skylder op mod ni milliarder kroner væk.



- Heraf er over 60 procent inden for det, man kalder for et kortsigtet gæld. Det betyder, at Barcelona enten relativt snart skal have fundet pengene for at kunne betale dem tilbage, eller mere sandsynligt skal man omfinansiere og finde andre måder at låne pengene på for overhovedet at kunne holde butikken åben. Alene det er en meget alvorlig situation for Barcelona, siger Troels Bager Thøgersen og fortsætter med flere dystre nyheder om den spanske storklub.

- FC Barcelonas spillerlønninger ligger på 4,7 milliarder kroner pr sæson. Det placerer FC Barcelona som den klub i verden, der bruger flest penge på spillere – det er flere penge end Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Chelsea og så videre.

- Det kan godt være, at FC Barcelona har held til fortsat at brande sig som den store talentudvikler i forhold til talentakademiet "La Masia". Men det, vi kan se, er, at Barcelona er det største og ihvertfald dyreste købehold, hvor man også har betalt helt uhyggelige summer for at holde på de spillere, der blandt andet var med til at vinde Champions League i 2015, lyder det fra chefredaktøren.



Lionel Messis løn har været lækket til spansk presse, hvilket i de seneste uger har medført masser af balladen i kølvandet på offentliggørelsen af de dokumenter, der viser, at den argentinske troldmand tjener op mod ufattelige fire milliarder kroner om året.

- Lionel Messis løn blev lækket til et spansk medie, og det tal er i sig selv voldsomt, da han tjener fire milliarder kroner. Det er muligt, at Messi isoleret set er pengene værd, men vi er i en periode, hvor klubben bløder, og når så andre spillere har kunnet bruge Messis løn som en løftestang for, at de skulle også skulle have en kanonløn.

- Så er det samlet set en voldsom dyr affære, og det havde ikke været urimeligt, hvis Barcelona havde solgt Messi i transfervinduet i 2020, hvilket han jo selv arbejdede på skulle ske, siger Troels Bager Thøgersen.

