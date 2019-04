Barcelona er spansk mester

Barcelona har netop sikret sig det spanske mesterskab med en sejr på 1-0 over Levante

Lionel Messi indledte på bænken, men blev skiftet ind i anden halvleg, og så genvandt FC Barcelona det spanske mesterskab.

Argentineren sørgede således for målet til 1-0, som blev kampens resultat, og som var nok, til at klubben for 26. gang i historien kan fejre titlen.

Med den smalle sejr nåede Barcelona op på 83 point på førstepladsen.

Det er ni point mere end Atlético Madrid med tre runder tilbage i ligaen.

Dermed kan Barcelona ikke hentes, fordi klubben er bedre end Atlético indbyrdes.

Træner Ernesto Valverde har dermed vundet to mesterskaber med Barcelona, men han må leve med at stå i skyggen af Messi.

Den argentinske verdensstjerne har nu været med til at vinde ti mesterskaber med klubben.

Barcelona kunne have sikret titlen tidligere lørdag, hvis Atlético Madrid snublede hjemme mod Real Valladolid.

Her vandt Atlétco dog 1-0 efter et selvmål af Joaquin Fernandez, og dermed skulle Barcelona selv ordne sagerne hjemme på Camp Nou.

Barcelona lagde offensivt ud med gode muligheder i de første fem minutter, selv om Lionel Messi sad på bænken.

Det var nok med henblik på Champions League-opgøret mod Liverpool i den kommende uge.

I stedet var Philippe Coutinho med og i vælten, og brasilianeren forsøgte sig tre gange i løbet af den første halve time, men der manglede lige det sidste.

Barcelona sad på det hele og skabte muligheder, men formåede ikke at score i første halvleg.

Så skulle Coutinho spares, og ind kom Messi.

Det var nok også planlagt på forhånd med Liverpool-kampen i baghovedet, og det gav altså bonus.

Barcelona havde så 45 minutter til at sparke en nattefest i gang i Barcelonas gader, og det var som om, alle ventede på Messi.

Argentineren forsøgte en flad afslutning efter fem minutter, men uden held.

Ivan Rakitic forsøgte sig efter 56 minutter, men igen manglede lige det sidste.

En lidt sjusket afslutning fra Ousmane Dembélé efter en time ændrede heller ikke noget, men Levante hev mere og mere efter vejret, og Messi var der jo.

Stjernen sørgede for nattefesten efter 61 minutter.

Bolden endte hos Messi, som var det hele planlagt, og han lagde den køligt død og sendte den i nettet og Barcelona mod mesterskabet.

Barcelona jagtede flere mål, men trods et pres, så lykkedes det Levante at modstå, og gæsterne var endda tæt på at udligne i slutminutterne.

Det skete ikke, og festen kunne begynde.

De seneste ti års spanske mestre 2018/2019: FC Barcelona. 2017/2018: FC Barcelona. 2016/2017: Real Madrid. 2015/2016: FC Barcelona. 2014/2015: FC Barcelona. 2013/2014: Atlético Madrid. 2012/2013: FC Barcelona. 2011/2012: Real Madrid. 2010/2011: FC Barcelona. 2009/2010: FC Barcelona. Kilde: Ritzau

Barcelona-spillerne fejrer Messis mål, der sikrede det spanske mesterskab. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

