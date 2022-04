Barcelona får ny hjemmebane - for en stund

Camp Nou skal renoveres, og mens det står på, skal Barcelona spille 2023/2024-sæsonen på et andet stadion

Siden 1957 har Barcelona holdt til på Camp Nou, men for en stund skal spillerne vænne sig til at spille på hjemmebane et helt andet sted.

Det ikoniske stadion, der kan huse op mod små 100.000 tilskuere, skal nemlig renoveres, og det er ikke et projekt, der bliver færdiggjort fra den ene dag til den anden.

Arbejdet begynder til sommer og forventes at strække sig over en periode på op mod tre år. Men det får først betydning for klubbens kampe senere hen.

Fra 2023/2024-sæsonen skal Barcelona og de mange fans være Lluís Companys Stadium i Montjuïc - også kendt som det olympiske stadion i Spanien - når de spiller på hjemmebane.

Det oplyste klubben på en pressekonference torsdag.

- Camp Nou kommer til at være det bedste stadion i verden i verdens bedste by, der ligger i verdens bedste land, udtalte Barcelona-præsidenten, Joan Laporta.

Artiklen fortsætter under billederne..

Camp Nou - Barcelonas nuværende hjemmebane. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Lluis Companys Stadium - Barcelonas kommende, midlertidige hjemmebane. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

I hele den sæson er det ikke muligt at afvikle fodboldkampe, hvorfor det har været nødvendigt at flytte adresse. I 2024/2025-sæsonen vil der stadig blive udført arbejde på stadionet, men der kan blive åbnet op for kampe og fans - dog kun med en kapacitet på 50 procent.

Det opdaterede Camp Nou, der fra næste sæson kommer til at hedde Spotify Camp Nou, bør stå færdigt i løbet af 2025/2026-sæsonen.

Renoveringen omfatter en hel del. Blandt andet skal flere tribuner rives ned og genopbygges.

Lluís Companys Stadium har plads til godt 56.000 tilskuere og blev brugt til flere begivenheder under OL i 1992. En anden detalje er, at det var på netop den græsplæne, klublegende Lionel Messi fik sine første minutter i Barcelona-trøjen 16. oktober 2004.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Om danske Martin Braithwaite vil være i Barcelona til den tid er endnu uvist, men noget tyder på, at han ikke er den del af cheftræner Xavis fremtidige planer. Onsdag skrev det spanske medie Sport, at den 30-årige angriber er et varmt navn i både Valencia og Celta Vigo.

Sportsavisen har også tidligere skrevet, at Barcelona primært er interesseret i en lejeaftale for 2022/2023-sæsonen, så danskeren kan få spilletid og derigennem stige i værdi inden et eventuelt salg i 2023.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Kom med bag murerne: Så vildt er Brøndby Stadion