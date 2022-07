Barcelona får ny indsprøjtning efter salg af tv-rettigheder

Den spanske storklub FC Barcelona har længe været i økonomiske vanskeligheder. Det har fået den til at kigge alternative veje for ny kapital.

Nu har man så solgt yderligere 15 procent af klubbens tv-rettigheder til investeringsselskabet Sixth Street. Det oplyser den på sin hjemmeside.

Selskabet har nu købt i alt 25 procent af rettighederne. For få uger siden blev de første ti procent købt for cirka 1,5 milliarder kroner.

- Vi fortsætter med vores strategi og er glade for at have afsluttet denne aftale med Sixth Street, hvilket giver os en meningsfuld forøgelse af kapitalstyrken, siger klubpræsident Joan Laporta til hjemmesiden.

- I løbet af de sidste par uger har vi og Sixth Street samarbejdet med en fælles forståelse af, hvad vi søger at opnå for vores organisation, og vi ser frem til vores langsigtede partnerskab, lyder det videre.

Klubben oplyser ikke, hvor meget de seneste 15 procent af tv-rettighederne har kostet Sixth Street. Flere medier beretter dog om, at prisen lyder på mere end to milliarder kroner.

Det er en aftale, der gælder 25 år ud i fremtiden.

Barcelona, som blev hårdt ramt af coronakrisen, skyldte i januar sidste år 1,2 milliarder euro (8,9 milliarder kroner) ifølge mediet Goal.

Den voldsomme gæld har betydet, at klubben har haft svært ved at registrere nye spillere. Senest har man dog alligevel formået at hente flere forstærkninger ind til holdet.

Den nu tidligere Bayern München-angriber Robert Lewandowski og Leeds-stjernen Raphinha er begge blevet præsenteret i klubben for nylig. Begge blev købt for store millionbeløb. Også danske Andreas Christensen er blevet præsenteret som ny Barcelona-spiller denne sommer. Landsholdsspilleren er skiftet fra engelske Chelsea.