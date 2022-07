Barcelona handler videre: Henter 'AC'-konkurrent

Den danske landsholdsprofil Andreas Christensen fik fredag en konkurrent mere i FC Barcelona.

Klubben bekræfter således på sin hjemmeside, at den 23-årige stopper Jules Kounde er kommet til fra ligakonkurrenten Sevilla.

Franskmanden bliver præsenteret nærmere på mandag, men gennemførte allerede fredag sit første træningspas i Barcelona.

Kounde har spillet tre sæsoner hos Sevilla, som han kom til fra Bordeaux i 2019. Han har desuden fået 11 kampe for det franske A-landshold.

Kounde var også et emne i Chelsea. Det bekræftede Sevillas sportsdirektør, Monchi, tidligere fredag.

Chelsea var på banen først, men Barcelona endte med at overgå London-klubbens bud.

- Vi modtog et bud, der var lavere, end det vi forstillede os. Men vi genforhandlede med dem og nåede en aftale, der er klubrekord for et salg.

- Chelsea vendte tilbage, men Barcelonas tilbud var bedst, siger Monchi ifølge Sevillas Twitter.

I Spanien er frikøbsklausuler i spillernes kontrakter obligatoriske, og Koundes lyder på et beløb svarende til 7,5 milliarder kroner, skriver Barcelona.

Ud over Andreas Christensen og Jules Kounde har Barcelona også hentet angriberen Robert Lewandowski, midtbanespilleren Franck Kessie og offensivspilleren Raphinha denne sommer.