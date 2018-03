Barcelona i tvivl: Er 5,22 milliarder nok for Messi?

For et år siden havde de færreste nok forudset, at en frikøbsklausul på 1,65 milliarder kroner ville blive indløst.

Det var ikke desto mindre, hvad der skete sidste sommer, hvor Paris Saint-Germain betalte den enorme sum for Neymar, som forlod Barcelona, der ellers havde forventet, at frikøbsklausulen for brasilianeren var høj nok til at afskrække andre klubber.

Nu håber Barcelona, at det samme ikke sker for en af klubbens andre stjernespillere.

I november underskrev Lionel Messi en ny kontrakt med Barcelona, og i den forbindelse fik argentineren sænket sin frikøbsklausul fra 7,45 milliarder kroner til 5,22 milliarder kroner. Det er dog fortsat en pris, som Barcelona regner med, at ingen klubber kan betale.

- Vi satte en klausul op, som vi tror på er høj nok til, at Messi slutter karrieren i Barcelona. Men når det så er sagt, troede vi for et år siden, at Neymars klausul var høj nok til at holde på spilleren, og det viste sig sidste sommer ikke at være tilfældet, fortæller Pancho Schröder, som er finans- og strategidirektør i Barcelona, til Sky Sports.

Lionel Messis frikøbsklausul, og nu er Barcelona kommet i tvivl, om de kan holde interesserede væk. Foto: AP

Samtidig tør Barcelona-direktøren dog ikke spå om, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

- Jeg synes, det er svært at se ind i fremtiden, men jeg har ikke en krystalkugle, og i disse dage bliver tingene lidt vanvittige.

