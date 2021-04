Barcelona indhenter Real Madrid

FC Barcelona bliver ved med at lægge pres på rivalerne i kampen om det spanske mesterskab.

Søndag blev det til tre point efter en sejr på 2-1 over Villarreal i La Liga.

Dermed udnyttede Barcelona, som ligger nummer tre, at ærkerivalerne fra Real Madrid lørdag kun fik et enkelt point mod Betis. De to storklubber har nu begge 71 point, mens Atlético Madrid på førstepladsen har 73.

Atlético kan senere søndag bringe forspringet til de to guldrivaler op på fem point med en sejr over Athletic fra Bilbao. Barcelona har dog en kamp i hånden i forhold til de to Madrid-hold, så alt vil fortsat åbent i guldkampen.

Martin Braithwaite sad mod Villarreal igen ude med den ankelskade, han pådrog sig til træning tidligere på ugen.

Der kom for alvor gang i kampen cirka midtvejs i første halvleg. Samuel Chukwueze modtog en dyb stikning midt i banen, driblede forbi både sin oppasser og Barcelonas keeper, Marc-André ter Stegen, og scorede til 1-0.

Men Barcelona svarede hurtigt igen. Villarreal-spillerne var knap nok færdige med at juble, da Antoine Griezmann lobbede bolden i mål til 1-1 i den anden ende.

Syv minutter senere scorede Griezmann til 2-1. Franskmanden fik bolden med kun målmanden foran sig og sparkede den køligt i mål.

Villarreal bed lidt fra sig i starten af anden halvleg, men hjemmeholdet gjorde det ikke nemmere for sig selv. Efter cirka 20 minutter blev det reduceret til ti mand, da Manuél Trigueros blev udvist efter en voldsom tackling på Lionel Messi.

Men uden noget at tabe kastede Villarreal alligevel alt frem i jagten på en udligning i slutfasen. Barcelona modstod dog presset, og det blev aldrig rigtig farligt foran ter Stegens mål.