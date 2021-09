Barcelona-kaos: - Ikke sjovt at stå i

Ronald Koeman er ikke tilfreds med, at der tidligere har været åbne spekulationer om hans jobsituation i Barcelona

Meget kaos har floreret i FC Barcelona de seneste år.

En skrantende økonomi, internt splid og Lionel Messis exit er nogle af de mange overskrifter, som har omkredset storklubben.

Også træner Ronald Koeman har været genstand for åben spekulation. Tilbage i maj så det ud til, at den mangeårige midtbane-maestro Xavi skulle overtage det varme trænersæde.

Klubbens præsident, Joan Laporta, havde snøren ude efter spanieren, men det blev ikke til noget, så Koeman beholdt sit job. Det skriver norsk TV2.

Tvivlen om trænertjansen var ikke noget, der behagede hollænderen. Det har han udtalt i et interview til det hollandske medie NOS.

- Det bør altid være tydeligt, hvem der er træner. Når præsidenten taler åbent og ikke afklarer trænerens fremtid, bliver der spekuleret. Det er ikke sjovt at stå i, forklarede Koeman, som mener, at klubbens præsident var for åben i medierne.

- Jeg kan godt lide, når præsidenten er engageret og stiller spørgsmål, men det skulle ikke have stået i medierne, siger Koeman.

Satser på de unge

58-årige Koeman har mistet Messi. Dertil er den franske landsholdsspiller Antonie Griezmann blevet udlånt til rivalerne fra Atlético Madrid.

Klubben har besluttet, at der nu skal satses på en stamme af unge spillere, og ifølge hollænderen bør der være mere respekt omkring træneren, som for nyligt kunne fejre et-års jubilæum som træner for klubben.

- Takket være mig har klubben en fremtid. Jeg har givet mulighed for de unge spillere, og det er klubbens fremtid.

Ronald Koeman fortæller i interviewet, at der trods jobforvirringen er god stemning mellem ham og klubbens præsident, Joan Laporta.

