Barcelona-komet vinder stor pris

Det italienske medie Tuttosport har mandag udpeget vinderen af den prestigefyldte 'Golden Boy'-pris, og her blev det Barcelonas Pedri, der endte som årets vinder.

Pedri rykkede sidste år til Barcelona fra Las Palmas, og teenageren sikrede sig hurtigt en fast plads på det catalanske storhold.

Den 18-årige midtbanespiller er således allerede noteret for 56 kampe i Barcelona-trøjen, og under EM startede han inde i alle Spaniens kampe.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at Barcelona-spilleren Pedri, der også spiller for det spanske landshold, har vundet den 19. udgave af vores internationale trofæ for den bedste U21-spiller, der spiller i en klub fra den bedste række i et europæisk land, lød det således mandag fra Tuttosport-direktør Xavier Jacobelli.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

- En velfortjent triumf. Den kanariske dreng, der efterfølger norske Haaland, har slået mange rivaler i kampen om prisen. Af de 40 journalister, der har stemt, og som repræsenterer de mest respekterede aviser på kontinentet, har 24 placeret ham på førstepladsen. Ni har placeret ham på andenpladsen, mens tre har placeret ham på tredjepladsen.

Pedri følger således i fodsporene på flere andre unge stjerner, der har vundet Golden Boy i de senere år. Erling Haaland vandt således sidste år, mens Joao Felix vandt i 2019. Matthijs de Ligt vandt i 2018, mens Kylian Mbappé vandt i 2017.

Tidligere har stjerner som Paul Pogba, Raheem Sterling, Mario Balotelli, Lionel Messi og Wayne Rooney også vundet prisen.