Barcelona-ledelse: Forgængere snød med udbetalinger

Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu og hans ledelse foretog alvorlige kriminelle handlinger af økonomisk karakter.

Sådan lyder anklagen tirsdag fra den advokat, som den nuværende Barcelona-ledelse med præsident Joan Laporta i spidsen har hyret til at kigge forgængernes arbejde efter i sømmene.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Allerede i sidste uge meddelte klubledelsen, at man havde indgivet en klage til anklageren i Barcelona over den tidligere ledelses forvaltning af klubben.

Tirsdag satte Laporta og advokaten så ord på, hvad man har fundet i gennemgangen af klubbens økonomi, som har ført til anklagen mod forgængerne.

Barcelonas økonomi er kørt voldsomt af sporet de seneste år, hvor dyre indkøb, der ikke har slået til, og en coronakrise har slået et stort hul i klubkassen.

Klubben har en gæld på mere end ni milliarder kroner, har præsident Laporta tidligere oplyst, og sportsligt står holdet også dårligere end i mange år.

Laporta mener, at den tidligere ledelse bærer ansvaret for klubbens økonomiske problemer. Og nu mener han, der er fundet beviser på, at han har ret.

Barcelona-præsidenten hævder ifølge AFP, at man har fundet betalinger i systemet, der er foretaget 'uden grund, på falskt grundlag eller har været uforholdsmæssigt store.'

Og man har en formodning om, at disse betalinger - eller nogle af dem - uretmæssigt har begunstiget nogen.

Nogen vil måske få den tanke, at det blot handler om at sparke bagud og placere ansvaret hos forgængerne. Men det er ikke formålet med anklagerne, slår Jaume Campaner, advokaten bag undersøgelsen, fast:

- Det handler ikke om at pege fingre eller udpege den tidligere ledelses arbejde som værre eller bedre, forklarer han.

- Det handler om at aflevere information til myndighederne, som undersøger og slår ned på en adfærd som denne, for det er alvorlige kriminelle handlinger, der er begået.

Joan Laporta blev valgt som klubpræsident i marts 2021, efter at Bartomeu havde trukket sig tilbage efter en lang periode med stor intern uro i klubben.

Laporta var også præsident for Barcelona fra 2003 til 2010.