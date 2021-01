Barcelona-legende død

En af fodboldklubben FC Barcelonas gamle helte udåndede søndag morgen. Justo Tejada, der spillede i klubben i ni sæsoner fra 1952-1961, blev 88 år.

Tejada var føst og opvokset i Barcelona og kom på klubbens førstehold i 1953, og han var i otte sæsoner på højeste niveau med til at vinde mesterskabet to gange, mens det blev til tre gange sølv og to gange bronze. Desuden var han med i to pokaltriumfer og to gange med til at vinde Inter-Cities Fairs Cup - det senere UEFA Cup og nuværende Europa League.

Et andet særpræg ved Justo Tejada er, at han var med til at spille den første kamp nogensinde på Camp Nou. Den blev spillet 6. oktober 1957 mod et udvalgt hold fra Warszawa, der blev besejret 4-2.

Justo Tejada lagde op til Eulogio Martínez' scoring, der blev den første på det nye stadion, og han nåede selv at komme på scoringslisten, da Barcelona scorede for anden gang.

Angriberen skiftede efter 92 scoringer i 194 kampe i 1961 til rivalerne fra Real Madrid, og vendte efter to sæsoner i hovedstaden (med yderligere to mesterskaber til følge) hjem til Barcelona og sluttede karrieren af i Espanyol.

Han påpegede selv, at han er den eneste spiller uden for Ungarn, der har spillet sammen med legenderne Ladislao Kubala (Barcelona), Zoltan Czibor (Barcelona), Sándor Kocsis (Barcelona) og Ferenc Puskás (Real Madrid), der i 1950'erne var fodboldens store stjerner.

Justo Tejada nåede også at spille på det spanske landshold, hvor han er registreret for otte kampe og fire scoringer.

