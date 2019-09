Barcelona med første udesejr

Syv ligakampe skulle FC Barcelona bruge for at sikre sæsonens første udesejr i Primera Division.

Lørdag var Barcelona på besøg hos Getafe, og her lykkedes det for mesterholdet at vinde 2-0 og dermed avancere til andenpladsen, inden alle klubber har været i kamp i runden.

Barcelona kom foran få minutter før pausen, da keeper Marc-André ter Stegen med en lang aflevering sendte Luis Suarez alene mod Getafes mål.

Suarez løftede elegant bolden over Getafe-målmand David Soria, der stormede ud af sit mål, og så kunne gæsterne ane sæsonens første tre point på udebane med en 1-0-føring efter første halvleg.

Blot fire minutter efter pausen blev det så 2-0 til gæsterne, da Firpo Junior trykkede af langt ude fra, og med en flad afslutning sendte han bolden i mål.

Dermed har Barcelona 13 point, mens Real Madrid har 14 point på førstepladsen, inden klubben senere lørdag møder Atlético Madrid i lokalbraget.

Suárez jubler. Foto: SERGIO PEREZ/Ritzau Scanpix

Barcelona har specielt på udebane haft det svært, og det er i ligaen blevet til nederlag mod Athletic Bilbao og Granada, mens Barcelona ude fik uafgjort mod Osasuna, inden det altså lykkedes at vinde over Getafe ude.

Her var det spanske mesterhold uden stjernen Lionel Messi, og træner Ernesto Valverde måtte også se bort fra unge Ansu Fati.

Den 16-årige komet havde problemer med sit ene knæ, og han måtte melde fra til opgøret, efter en periode, hvor han har stjålet overskrifterne.

Ansu Fati er introduceret på Barcelonas hold i denne sæson, og han har foreløbigt scoret i to af sine fem kampe. Han blev også Barcelonas yngste ligamålscorer mod Osasuna tidligere i sæsonen.

Lionel Messi har været ude med en skade i sæsonstarten, men han var med i Champions League mod Borussia Dortmund og i ligaen mod Villarreal senest.

Her måtte argentineren dog lade sig udskifte, og ifølge Valverde er der ikke tale om en alvorlig skade.

