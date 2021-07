Barcelona og Neymar finder hinanden

En flerårig strid mellem FC Barcelona og den brasilianske fodboldstjerne Neymar ser ud til at have fået en ende.

Mandag meddeler den spanske storklub på sin hjemmeside, at parterne har indgået et forlig i en sag, der dækker over flere søgsmål mellem parterne.

Meddelelsen kommer efter, at Barcelona i juni sidste år vandt en retssag mod Neymar.

Ved den lejlighed blev brasilianeren pålagt at betale cirka 50 millioner kroner til Barcelona.

Neymar havde selv håbet på at få penge ud af retssagen - cirka 325 millioner kroner - og ankede dommen.

Striden bestod i en uenighed om bonusforhold i forbindelse med Neymars kontraktforlængelse med Barcelona i 2016.

Brasilianeren spillede for Barcelona fra 2013 til 2017. Her måtte den spanske klub modvilligt sælge Neymar til Paris Saint-Germain.

Til gengæld fik den spanske klub cirka 1,65 milliarder kroner i overgangssum.

