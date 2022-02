Barcelona-opvisning i målfest

FC Barcelona kilede sig søndag ind i top-4 i La Liga, da holdet på udebane kørte Valencia over i første halvleg og endte med en sejr på 4-1.

Martin Braithwaite tilbragte hele kampen på bænken for sejrherrerne.

Holdet fra Catalonien kom med sejren op på 42 point, hvilket er et point mindre end Real Betis på tredjepladsen og samme antal som Atlético Madrid på femtepladsen. Barcelona har dog bedst målscore og tilmed en kamp til gode.

Midtvejs i første halvleg på Mestalla i Valencia fik gæsterne udnyttet den spidskompetence, som Pierre-Emerick Aubameyang især besidder.

En bold blev sendt i dybden, og den lynhurtige angriber fra Gabon sprintede fra forsvaret og klappede flot bolden op i nærmeste hjørne til 1-0.

Xavis tropper havde klar overvægt i boldbesiddelse - præcis som Barcelona gerne vil spille. Det udmøntede sig ikke i så mange chancer, men når de kom, var Barcelona-spillerne ekstremt effektive.

Efter 32 minutter broderede gæsterne sig smukt igennem Valencias defensiv. Ousmane Dembélé blev fri ved bagstolpen og kunne lægge bolden ind foran mål til Frenkie de Jong, som let kunne øge til 2-0.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frenkie de Jong jubler over sin scoring til 2-0 i udekampen mod Valencia. Foto: Pablo Morano/Reuters

Valencias defensiv hang slet ikke sammen, og bare fem minutter senere blev den splittet ad igen af Barcelona-kombinationer.

Denne gang var det Aubameyang, som tæt under mål kunne sætte indersiden på en tværpasning og øge til 3-0.

Skal man forsvare Valencia en smule, selv om det kan være svært, så var marginalerne heller ikke med hjemmeholdet.

Aubameyang var så tæt på offside ved 3-0-scoringen, som man kan komme uden at være det.

Og to minutter efter reducerede Carlos Soler på en flot halvflugter. Spændingen var genetableret. Troede han og holdkammeraterne.

For et VAR-gennemsyn viste, at bolden i opspillet havde været få centimeter ude over sidelinjen, og så blev målet annulleret.

Ledsaget af gedigen pibekoncert kunne Valencia gå til pause efter en rærlig første halvleg, hvor kampen så ud til allerede at være tabt.

Men holdet kom flot ud efter pausen. Efter syv minutter fik Soler endelig sin scoring, da han headede et godt indlæg i nettet. Det gav den usikkerhed hos det unge Barcelona-hold, som Valencia havde brug for.

Valencia fik overtaget og pressede på for yderligere en reducering. Men i stedet lukkede Pedri kampen med både dygtighed og en smule held efter 63 minutter.

Uden for feltet klappede han til bolden, og via en lille afretning på Aubameyangs ryg strøg bolden op i fjerneste målhjørne.

Trods flere chancer formåede Valencia ikke at pynte yderligere på resultatet.

Topholdet Real Madrid fik en hjælpende hånd i guldkampen, da Espanyol hjemme fik 1-1 mod Thomas Delaney og Sevilla.

Det giver hovedstadsklubben et forspring på seks point til de andalusiske forfølgere. Barcelona er 15 point efter Real Madrid - men har dog en kamp til gode.