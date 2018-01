Barcelona overrasker: Afviser aftale med rivalens stjerne

Rygterne har svirret, men FC Barcelona nægter at have en aftale med Atletico Madrids Antoine Griezmann

Barcelona er kendt for at være flittigt ude med snøren efter andre storklubbers spillere. Senest da de sprængte banken og betalte over en milliard kroner for Philippe Coutinho i Liverpool.

Coutinho blev lidt overraskende præsenteret med trøje nummer 14, og det fik flere spanske medier til at spekulere i, at storklubben holder trøje nummer syv ledig til den næste store transfer: Atletico Madrids største stjerne Antoine Griezmann.

Men rygterne om at også den franske stjerne skulle være på vej til den catalanske klub, vil de ikke finde sig i hos ledelsen i Barcelona.

I hvert fald udsendte klubben lørdag en officiel meddelelse, hvor de afviser rygterne.

- FC Barcelona afviser på det stærkeste den information, der har floreret de sidste timer i forskellige medier vedrørende Atletico Madrid-spiller Antoine Griezmann og en påstået aftale med vores klub, lyder det på klubbens hjemmeside.

FC Barcelona official announcement



For more information https://t.co/b0uwNg7mP2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20. januar 2018

Udmeldingen tyder på, at Barcelona er bekymrede for eventuelle repressalier fra det spanske fodboldforbund, hvis Atletico Madrid skulle udtrykke utilfredshed med, at Barcelona har taget kontakt til Griezmann uden tilladelse fra Atletico Madrid.

I hvert fald står der også i meddelelsen, at Barcelona har stor respekt for deres rivaler.

Begge de pågældende klubber har tidligere fået forbud mod at handle spillere. I begge tilfælde drejede det sig dog om kontrakter med ungdomsspillere.

Se også: Derfor er storklub røget på grotesk angriber-jagt

Se også: Andreas Christensen udgår med grim hovedskade i Chelseas storsejr

Mølby: Sánchez er en stor sejr for United