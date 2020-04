Barcelona på røven: Mister milliarder

Coronakrisen kradser i Barcelona. Spillerne et gået 70 procent ned i løn for nuværende, men det kan vise sig slet ikke at være nok

Fodboldklubber rundt om i Europa begynder for alvor at mærke, at det er ved at være krisetider.

Spillerne accepterer lønreduktioner på stribe, og klubberne endevender hvert et område for at spare penge i en tid, hvor indtægterne er nærmest ikke-eksisterende.

I Barcelona gik spillerne med til at gå 70 procent ned i løn i et forsøg på at komme klubben i møde i en økonomisk svær tid.

Messi bekræfter lønnedgang og sviner ledelsen til

Men klubbens udspil om en lønreduktion på 70 procent til spillerne manglede ambitioner, når man tænker på, hvilke økonomiske problemer der er klubben i vente, fortæller tidligere Vicepræsident Emili Rousaud i følge ESPN.

- Jeg har ingen kritik at rette mod spillerne. De gjorde præcis, hvad de blev bedt om, og lidt mere til.

- Men det, spillerne er blevet bedt om, er bare ikke nok til at dække indtjeningen, der kommer til at mangle, fortæller Emili Rousaud, der indtil 10. marts sad i bestyrelsen som en af vicepræsidenterne i FC Barcelona.

Smilene var store fra Præsident Josep Maria Bartomeu (til venstre red.), da Martin Braithwaite skiftede til Barcelona tilbage i februar. Smilene er formentlig stivnet lidt siden, og klubben går lige nu igennem en meget turbulent periode. Foto: Nacho Doce/Ritzau Scanpix

Emili Rousaud finder det også beklageligt, at klubber som Real Madrid har fået bedre aftaler med deres spillere.

De har accepteret en lønnedgang på mellem 10 og 20 procent af deres årsløn, alt efter hvor stor skade coronakrisen vil gøre på Real Madrids økonomi.

- I runde tal vil besparelserne være på 14 millioner euro af lønnen til førsteholdet (omkring 105 millioner kroner), og to millioner euro fra klubbens andre hold (15 millioner kroner).

- Hvis undtagelsestilstanden varer to måneder, vil det være 11,5 procent af deres årsløn. Det er en fleksibel aftale baseret på antallet af dage, har Emili Rousaud forklaret i et tidligere interview.

Kilder i ESPN har dog fortalt, at spillerne godt kan forberede sig på, at lønreduktionen vil vare i længere tid, muligvis helt ind i den nye sæson.

Neymar har længe været rygtet tilbage til Barcelona. Det kan muligvis blive sværere, sådan som økonomien ser ud i Barcelona lige nu. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Coronavirussen har haft store konsekvenser for Barcelonas økonomi.

Klubbens indtjening på kampdage er med et blevet fjernet, derudover har Barcelona på Camp Nou et museum og fanshops, der plejer at være en millionindtjening for den catalanske storklub.

Det kan få store konsekvenser for Barcelonas budget til næste sæson.

I følge kilder vil det betyde, at man skal skære 200 millioner euro (1,5 milliarder danske kroner) af klubbens budget.

I de beregninger er indregnet, at 2019/2020 sæsonen vil blive spillet færdig, og at tv-pengene for sæsonen vil blive udbetalt som aftalt.

Det er langt fra sikkert, at det er sådan, virkeligheden ser ud om to måneder.

Tirsdag forbød den hollandske regering for eksempel alle fodboldkampe frem til 1. september.

Der er altså ingen garanti for, at fodbolden vil blive genoptaget rundt om i Europa lige foreløbig.

