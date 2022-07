Barcelona pantsætter fremtiden

FC Barcelona!

Bare navnet. Det oser af storhed. Af stjernenavne, titler, pokaler og smukt fodboldspil.

Men det er langtfra en klub med ro på bagsmækken, som Andreas Christensen netop er skiftet til.

Fortællingen om FC Barcelona anno 2022 er i sandhed historien om en forgældet klub, der kæmper for livet, har lånt store summer og sælger ud af rettigheder for at få penge i kassen.

Lionel Messi måtte rejse fra Barcelona, fordi klubbens økonomi var totalt i ruiner. Selv om han ville gå markant ned i løn, ville La Liga ikke godkende øvelsen. Barcelona kæmper for at komme på fode igen. Foto: Pau Berrena/Ritzau Scanpix.

Med et lommetørklæde for næsen og tårer i øjnene sagde Lionel Messi for ét år siden farvel til Barcelona.

Til trods for han tilbød at halvere sin løn, kunne La Liga ikke godkende kontrakten. Barcelona havde alt for høje lønudgifter i forhold til indtægterne.

Messis farvel var øjenåbneren til, hvor elendigt det faktisk har stået til i Barcelona.

Den økonomiske situation er alvorlig og har længe været kritisk i den spanske storklub.

Med en gæld tæt på 10 mia. kr. er klubben den mest forgældede i fodboldlandskabet.

FC Barcelona har solgt stadionnavnet til Spotify, der også er blevet klubbens nye hovedsponsor. En aftale, der angiveligt indbringer den økonomisk trængte klub to mia. kr. Foto: Pau Berrena/Ritzau Scanpix.

I første omgang har klubben lånt 3,8 mia. kr. af Goldman Sachs. Et beløb, der skal betales tilbage over 35 år. Samtidig er man i færd med at sælge ud af tv-rettighederne for at skaffe likviditet.

- Der er helt sikkert sat en række spilleregler op fra Goldman Sachs. De skal have deres penge igen. Det er ikke et sponsorat, men en låneaftale, siger sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte.

Til trods for en enorm gæld og store lønudgifter er Barcelona meget aktive på transfermarkedet. Og det kan måske undre i fodboldkredse, at klubben forsøger at vise muskler, når udgifter og indtægter langtfra er i vatter.

- Barcelona er i en økonomisk spændetrøje. Lige nu er klubben i færd med at pantsætte fremtiden, fordi de er ved at sælge ud af tv-rettighederne.

- De har allerede solgt ti procent for de næste 25 år for 1,5 mia. kr., siger sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte.

Han uddyber:

- Den øvelse giver klubben likviditet her og nu, men man skal også tænke på, at de penge kan klubben stå og mangle om en fem-syv år, påpeger han og slår fast:

- Hvis FC Barcelona havde været en almindelig virksomhed, var den gået konkurs. Men tingene fungerer bare anderledes i fodboldens verden, påpeger Jesper Jørgensen.

Andreas Christensen har fået en fireårig aftale i Barcelona. En aftale, der betyder, at han har fået en frikøbsklausul på 500 mio. euro - 3,7 mia. kr. Foto: Lars Poulsen.

Medlemmerne har givet ledelsen tilladelse til at sælge yderligere 15 procent af tv-rettighederne. Og den øvelse er tilsyneladende også i gang.

Det er håbet, at det vil indbringe yderligere tre mia. kr. som skal styrke likviditeten i klubben.

Halvdelen af de midler skal dog afsættes til at styrke spillertruppen.

Franck Kessie og Andreas Christensen er hentet til. Godt nok på frie transfers, men danskerens frikøbsklausul på 500 mio. euro (3,7 mia. kr.) indikerer en stor kontrakt med en meget attraktiv lønpakke.

Snart 34-årige Robert Lewandowski bliver linket fra Bayern for 300 mio. kr., lige som Bernardo Silva sættes i forbindelse med den spanske storklub, men lige nu er afstanden stor i forhold til, hvad Manchester City kræver – 745 mio. kr. - og hvad Barcelona vil betale – 445 mio. kr.

Xavi skal bringe Barcelona på fode igen sportsligt. Det sker på bagkant af en kæmpe økonomisk krise, hvor klubben har optaget et kæmpe lån og sælger ud af rettighederne for at være konkurrencedygtige. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix.

- Når man som Barcelona befinder sig i en alvorlig økonomisk krisesituation, så er et af de greb, man kan foretage at sælge aktiverne for at skabe likviditet for at konkurrere om de bedste spillere.

- Vi ser det lige nu med salget af tv-rettighederne. Men det er bestemt ikke et sundhedstegn, når en klub vælger at gå den vej, supplerer sportsøkonom Kenneth Cortsen fra UCN i Aalborg.

- Hverken sportsligt eller økonomisk har Barcelona samme styrke som vi så for år tilbage, tilføjer Kenneth Cortsen.

Følgerne af corona-pandemien ramte FC Barcelona meget hårdt, specielt også fordi klubben over en længere periode købte for dyrt og dårligt ind, samtidigt med, at der ikke kom nok talenter fra eget akademi.

19-årige Ansu Fati er et af de store, unge håb i Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix.

- Den situation Barcelona befinder sig i er et udtryk for, hvor elendigt klubben har været ledet siden 2014/15. Meget er foregået med hovedet under armen. Og på indkøbssiden betalte de store summer for spillere som Griezmann, Coutinho og Dembelé, der aldrig slog til, siger Jesper Jørgensen.

FC Barcelona har ikke vundet La Liga siden 2019. Klubben kæmper med en enorm gæld og har været på lånemarkedet og er samtidig begyndt at sælge ud af tv-rettighederne for at skaffe likviditet. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix.

Han vurderer, at der mindst går et par år, før Barcelona er tilbage som en magtfaktor i Europa.

- Lige nu er Barcelona ikke blandt de syv-otte bedste klubber i Europa. De er vel i en position, hvor de skal være glade for at komme videre fra Champions League-gruppespillet, pointerer han.

