Barcelona sælger mere af arvesølvet: Får 750 mio

FC Barcelona har i de seneste år haft tydelige vanskeligheder med deres økonomi, og det har de valgt at løse ved at sælge ud af nogle af deres dele af klubben. Seneste er det blevet til 25 procent af Barca Studios.

Det melder en række medier som blandt andet spanske AS og catalanske Sport.

Det er en aftale, som vil give dem 750 millioner kroner i kassen. Her vil det være muligt for opkøberne fra Socios.com at udnytte de digitale forretningsområder som NFT'er og lignende fra Barcelona.

Målet med denne penge-indsprøjtning vil være, at de nu kan registrere deres nye spillere i en såkaldt 1x1 i forhold til de spanske regler for lønlofter, og dermed vil det være muligt for Andreas Christensen at blive en del af holdet for alvor.

Lige nu er det da også sådan, at klubben selv har oplyst, at de har syv spillere, der ikke kan registreres i næste sæsons La Liga-trup, og de vil ikke kunne nå at reducere lønudgifterne, inden sæsonen begynder.

Derfor er det også afgørende, at de får styr på udfordringerne på dette område i løbet af det kommende år.

Foruden Barca Studios har Barcelona tidligere solgt 25 procent af tv-rettighederne fra den spanske liga for de næste 25 år for 4,8 milliarder kroner.

