Barcelona-sejr uden Braithwaite

Barcelona vandt tirsdag aften 2-0 over Leganes i Primera Division. Martin Braithwaite så hele kampen fra bænken

Barcelona vandt tirsdag aften 2-0 over Leganés i Primera Division.

Dermed fastholder catalonerne føringen i ligaen. De er nu fem point foran Real Madrid, der har en kamp i baghånden.

Danske Martin Braithwaith måtte se til fra bænken, mens holdkammeraterne klarede ærterne, efter han startede og scorede i den første kamp efter genstarten.

Danskeren havde ellers hele fem chancer for at komme på banen, da det i øjeblikket er tilladt at foretage fem udskiftninger.

Barcelona-træneren Quique Setien benyttede sig af alle fem udskiftningerne, men ingen af dem kom altså Martin Braithwaite til gode.

Målscorerne blev den unge stjerne Ansu Fati, der er en af Braithwaites direkte konkurrenter, før Lionel Messi øgede føringen på straffespark i anden halvleg til slutresultatet 2-0.

