Barcelona sejrer og øger forspringet i toppen

FC Barcelona fik fuldt udbytte af anstrengelserne søndag i Primera Division, da klubben sparkede det nye år i gang i ligaen.

Her sørgede Barcelona for tre point efter en smal 2-1-sejr ude over Getafe.

Men samtidig kunne Barcelona lukrere på resultaterne hos både Atlético Madrid, Sevilla og Real Madrid.

Atlético Madrid fik 1-1 mod netop Sevilla, mens Real Madrid hjemme chokerede med et 0-2-nederlag til Real Sociedad.

Dermed topper Barcelona ligaen med 40 point og har fem point ned til Atlético på andenpladsen.

Sevilla er syv point efter på tredjepladsen, mens Real Madrid på femtepladsen har hele ti point op til Barcelona efter 18 runder.

Hjemmeholdet havde bolden i mål efter ni minutter, da Jaime Mata afsluttede efter et indlæg fra venstre side, men dommerne annullerede scoringen for et frispark begået forinden.

I det hele taget var Getafe ganske aggressiv i kampens første kvarter med tempo og intensitet.

Lionel Messi havde ikke gjort det store væsen af sig, men det ændrede argentineren på efter 20 minutter.

Her var Messi hurtigere end to Getafe-forsvarsspillere, og han fik prikket bolden mellem benene på Getafe-keeper David Soria, der stormede ud af sit mål.

Efterfølgende sendte Messi køligt bolden i mål med sin 16. sæsonscoring til 1-0 til Barcelona.

Luis Suarez forsøgte sig efter 28 minutter, men bolden gik forbi målet.

Efter 39 minutter ville Luis Suarez så lege med igen, og angriberen helflugtede bolden i mål på en knaldhård afslutning.

Getafe sørgede dog for spænding i opgøret med en smuk scoring kort før pausen.

Efter et indlæg fra venstre rørte Angel Luis Rodriguez Diaz bolden en enkelt gang og spillede Jaime Mata helt fri, og angriberen reducerede til 1-2.

Messi misbrugte en stor mulighed for at lukke opgøret, da argentineren var alene med David Soria med et kvarter tilbage af kampen. Men Getafe-keeperen fik reddet forsøget.

I slutfasen var Barcelona ved at komme til muligheder, men Suarez savnede skarphed i et par situationer.

Barcelona tager i næste runde imod Eibar på hjemmebane.

