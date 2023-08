Barcelona skidt fra start efter dramatisk affære

FC Barcelona fik søndag aften en dårlig start på den spanske liga, da udekampen mod Getafe sluttede uden mål.

Det er tredje sæson i træk, at Barcelonas udekamp mod Getafe slutter 0-0.

Andreas Christensen startede inde i Barcelonas midterforsvar, men blev skiftet ud i pausen.

Barcelona havde før søndagens kamp ikke scoret i sine seneste tre udekampe mod Getafe, og det skulle heller ikke blive nemt denne gang. Holdet havde svært ved at skabe chancer trods et enormt spilovertag i første halvleg.

Storklubbens jagt på sejr fik et knæk kort før pausen, da holdet blev reduceret til ti spillere.

Raphinha knaldede albuen i hovedet på en modstander og blev præsenteret for det røde kort.

Vilkårene blev dog lige 12 minutter efter pausen, da Getafes Jaime Mata fik sit andet gule kort og dermed rødt for en hård tackling.

Barcelona skabte flere muligheder i kølvandet på dette, men skarpheden manglede.

Frustrationerne hobede sig op, og Barcelona-træner Xavi brokkede sig til et rødt kort.

Med ti minutter tilbage fik Ansu Fati en kæmpe chance, men han afsluttede over mål fra kort afstand.

Efter ti minutters tillæg appellerede Barcelona heftigt for at få et straffespark, men fik det ikke, selv om dommeren tjekkede VAR.

Der var en forseelse, men dommeren vurderede, at Barcelonas Gavi forinden havde haft arm på bolden.

Dermed sluttede det uforløst for Barcelona.

Tidligere søndag tabte Villarreal på hjemmebane med 1-2 til Real Betis.

På mål havde Villarreal den danske U21-landsholdsmålmand Filip Jørgensen.

I den næstbedste række fik Martin Braithwaite fuld spilletid, da nedrykkeren Espanyol ude spillede 1-1 mod Albacete.

Den danske landsholdsspiller har ellers haft en turbulent opstart til den nye sæson, da han angiveligt ønsker sig væk fra klubben.

