Barcelona skuffede efter dramatisk afslutning

Mens Real Madrid stormer afsted i Primera Division, så halter det for topholdet FC Barcelona, som søndag spillede uafgjort for anden kamp i træk i ligaen.

Her måtte Barcelona nøjes med 0-0 ude mod Athletic Bilbao efter 2-2 mod Valencia i runden forinden.

Real Madrid hentede lørdag sin femte sejr i træk i ligaen med 3-1 ude over Atlético Madrid, og Real er nu blot seks point efter Barcelona.

Athletic Bilbao pressede på i første halvleg, hvor hjemmeholdet testede Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen flere gange.

Lionel Messi var med igen fra start hos Barcelona, efter at argentineren indledte pokalkampen senest mod Real Madrid på bænken.

Messi var ved at løfte bolden i et tomt mål efter 25 minutter på en returbold, efter at han forinden med en dyb stikning til Nélson Semedo var ved at splitte hjemmeholdets forsvar.

Forinden pressede Bilbao stadig på, og Raul Garcia forsøgte sig med et akrobatisk saksespark, som Marc-Andre ter Stegen fik reddet på stregen.

Bilbao fortsatte overtaget, men første halvleg endte uden scoringer.

Barcelona kom bedre i gang i anden halvleg, men hjemmeholdet holdt stadig stand efter en times spil.

Det var Messi, der truede hjemmeholdet, som dog forstod at dæmme op og levere en helstøbt holdindsats.

Det duftede af et langt Barcelona-pres med 20 minutter igen, men igen formåede Bilbao at bide fra sig.

Hjemmeholdet fik nogle gode tilbud i slutfasen, og Bilbaos Inaki Williams misbrugte flere tilbud, og så endte det uden mål.

Martin Braithwaite fortsatte sin gode periode i Leganes, som med en 3-0-sejr over Real Betis melder sig i kampen om europæiske billetter.

Den danske landsholdsspiller leverede en fornem frispilning, da Youssef En Nesyri fuldendte sit hattrick med 3-0-scoringen.

Braithwaite er nu noteret for tre mål og to oplæg i sin korte tid i den spanske klub.

Tidligere søndag var Simon Kjær med i hele kampen, da Sevilla hjemme fik 2-2 mod Eibar. Sevilla var bagud 0-2, men fik reduceret to minutter før tid og udlignet i tillægstiden.

Dermed har Sevilla 37 point på fjerdepladsen foran Getafe med to point færre.

Daniel Wass fik ikke spilletid for Valencia i 0-0-kampen mod Real Sociedad.

