Barcelona snubler i hæsblæsende topkamp

Mens FC Barcelona ganske som forventet er med i toppen af La Liga igen i år, holder også Real Sociedad fast i de øverste placeringer i tabellen.

Lørdag eftermidag mødtes de to mandskaber, og der gik ikke mange minutter, før hjemmeholdet noterede sig for kampens første store mulighed.

Nacho Monreal blev spillet fri i venstre side af Barcelona-feltet og havde mulighed for sparke på kassen. Den rutinerede back valgte imidlertid at spille bolden ind foran mål, hvor en holdkammerat kom løbende, men Barcelona-forsvaret fik lige akkurat clearet bolden.

I det 12. minut blev det til gengæld 1-0, da Sergio Busquets rev i Diego Llorentes trøje i feltet. Real Sociedad blev tildelt et straffespark, og Mikel Oyarzabal omsatte forsøget fra ellevemeterpletten.

For gæsterne så det anderledes skidt ud, men når de blev farlige inden pausen, var Antoine Griezmann ofte involveret.

Og det var også den franske angriber, der stod bag Barcelonas udligning efter 39 minutter. Luis Suarez spillede Griezmann alene igennem med Sociedad-keeper Alex Remiro, og han udviste stor koldblodighed ved at chippe bolden over Remiro.

1-1 stod det således ved pausen.

Foto: Vincent West/Reuters/Ritzau Scanpix

Piqué og Suárez krammer efter sidstnævntes mål i kampen lørdag. Foto: Ander Gillenea/AFP/Ritzau Scanpix

Til anden halvleg kom Real Sociedad igen bedst ud, men efter 49 minutter viste Barcelona-stjernerne klassen og straffede baskerne.

Sergio Busquets chippede Lionel Messi i dybden, og argentineren skubbede bolden videre til Suarez, der blot skulle sætte en inderside på for at gøre det til 1-2.

I forsøget på at komme tilbage blev Adnan Januzaj sat på banen efter en lille time, og det viste sig at være en god idé. For få minutter senere sled belgieren sig fri af Clement Lenglet og spillede Oyzarbal fri i venstresiden.

Han lagde bolden videre til Monreal, der slog bolden ind foran Barcelona-målet. Marc-Andre ter Stegen fik en handske på bolden, men den tyske keeper sendte bolden lige ud i fødderne på Alexander Isak, der uden problemer kunne gøre det til 2-2.

Hjemmeholdet fortsatte trykket mod Barcelona-holdet ovenpå den udlignende scoring, og indskiftede Willian José fik flere store chancer.

Men kampen sluttede uden vinder, og FC Barcelona kan derfor miste førstepladsen i rækken, når Real Madrid søndag aften skal en tur til Valencia.

Real Sociedad er på fjerdepladsen med 28 point.

