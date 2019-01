Barcelona snubler overraskende i pokalturneringen

Barcelona har lidt at indhente, når det spanske storhold i næste uge møder Levante i returkampen i ottendedelsfinalerne i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Torsdag blev det nemlig til et nederlag på 1-2 for Barcelona i den første af to kampe mellem de to hold.

Levante straffede Barcelona, der havde udeladt store stjerner som Lionel Messi og Gerard Pique og sat førstemålmand Marc-André ter Stegen på bænken.

Erick Cabaco åbnede scoringen for Levante efter kun fire minutter, da han headede et frispark fra Ruben Rochina i mål.

Et lille kvarter senere fordoblede Borja Mayoral hjemmeholdets føring.

I det 86. minut reducerede Philippe Coutinho til 1-2 på straffespark, og så var der lagt op til en spændende afslutning, men udligningen udeblev.

Mens Barcelona ikke har det bedste udgangspunkt inden returkampen, nærmede Sevilla sig torsdag kvartfinalen i Copa del Rey.

Her vandt holdet med Simon Kjær i startopstillingen den første af to kampe mod Athletic Bilbao, der blev besejret 3-1.

Nolito bragte Sevilla foran 1-0 efter kun seks minutter, da han køligt sendte bolden i mål efter at have modtaget en stikning inde i feltet fra Franco Vázquez.

Det blev første halvlegs eneste scoring.

Der skulle kun gå fire minutter i anden halvleg, før Athletic Bilbao fik bragt lighed på måltavlen, efter at Mikel San Jose headede et hjørnespark i kassen.

Fire minutter senere gjorde portugisiske André Silva det til 2-1, inden Wissam Ben Yedder med cirka et kvarter tilbage gjorde det til kampens slutresultat.

Simon Kjær spillede hele kampen for Sevilla. Returopgøret spilles onsdag i Sevilla.

