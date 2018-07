Barcelona snyder FCK'ers nye klub for stortalent

Først var det AS Roma, og nu er det FC Barcelona, der på klubbernes hjemmesider hver især bekræfter, at de er blevet enige med den franske klub Bordeaux om at købe brasilianske Malcom.

Det ser dog ud til, at det er den spanske topklub, der løber med den unge angriber, hvis fulde navn er Malcom Filipe Silva de Oliveira.

Både Barcelona og Bordeaux bekræfter tirsdag, at Malcom skifter til den catalanske klub.

Officielt: FCK sælger stjerne for 89 millioner

Barcelona skriver på sin hjemmeside, at klubben betaler 41 millioner euro (305 millioner kroner) for brasilianeren. Han får en kontrakt i klubben på fem år.

Tirsdag aften vil den 21-årige spiller ankomme til Barcelona, og onsdag skal han til lægetjek.

Der har været rift om det unge talent.

Mandag skrev den italienske Serie A-klub Roma på sin hjemmeside, at den var blevet enig med Bordeaux om at købe brasilianeren.

Klubben skrev videre, at Malcom snarest ville ankomme til Rom til lægetjek og kontraktunderskrivning.

Men det står nu klart, at den handel alligevel ikke er gået igennem.

Den 21-årige angriber har scoret 23 mål i 96 kampe for Bordeaux i løbet af de seneste tre sæsoner.

