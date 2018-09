Barcelona-stjerne anholdt af politiet – igen!

På banen er han manden, der stopper modstanderne. Fredag eftermiddag kl. 15 var det Gerard Piqué, der blev bremset af færdselspolitiet i Barcelonas noble Eixample-kvarter for at køre uden gyldigt kørekort. Det skriver Cadena Ser.

Nu risikerer Barcelona-stjernen som minimum en frakendelse af kortet og knaldhård bøde, som han dog nok kan få skrabet ud af budgetkontoen eller får som bevilget overtræk. Værre er, at han som minimum skal op til nye prøver såvel i teori som praksis for at generhverve kortet, når hans karantæne som bilist er udløbet.

I værste fald risikerer Barcelona-spilleren samfundstjeneste, og straffen kan endog i gentagelsestilfælde sende bilister direkte i brummen i tre til seks måneder, hvis forseelsen er grov – og der er tale om gentagelsestilfælde.

Det må man sige, der er!

Gerard Piqué i alvorlig samtale med Samuel Umtiti under kampen mod Valladolid for nylig. Foto: AFP

Spanske bilister starter som ustraffede chauffører med 12 point på kontoen, og så bliver der ellers hakket af efterhånden, som forseelserne i trafikken bliver opdaget. Gerard Piqués brøde i den aktuelle sag er, at han ikke havde tilstrækkeligt med point til overhovedet at måtte føre køretøjet.

For små fire år siden røg Gerard Piqué i den grad i fælden og måtte en tur i retten, da han som passager i sin brors bil ved den olympiske havn i Barcelona svinede en betjent til i de tidlige morgentimer den 14. oktober 2014. Gerard Piqué måtte indkassere en bøde på 10.500 euro – ca. 78.000 kroner – for overtrædelse af den offentlige orden.

Brormand havde såmænd blot parkeret dytten i busbanen i et stift kvarter (altså målt på uret), og det påpegede betjentene selvsagt. Gerard Piqué forsøgte først at overtale ordensmagten til ikke at stange en bøde ud til broderen, men den mission var lige så forgæves, som den som regel er på banen.

En stærkt ophidset Piqué skiftede derefter taktik og gik verbalt til angreb med udtryk, hvori bl.a. indgik henvisninger til ’nosser’ og andre tilsvininger, inden stjernen postulerede, at betjentene blot var misundelige, ’fordi jeg er berømt’.

Han afsluttede salven med beskyldninger om korruption i og med, at repræsentanten for lovens lange arm kun stangede bøder ud, ’fordi du ikke selv har penge’ afsluttende med en slet skjult antydning af, at grynene sikkert ville havne dybt nede i mandens egen lommeuld.

